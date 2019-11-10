Haberler » Güncel » Adapazarı'nda kazada aile yok oldu 3 ölü, 7 yaralı - Haber

Adapazarı'nda kazada aile yok oldu 3 ölü, 7 yaralı

ADAPAZARI'nda, 4 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında Oğuzcan Uğurlu, eşi İncinur Uğurlu ve 7 aylık bebekleri Eymen Efe Uğurlu yaşamlarını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

10.11.2019 11:30 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:30Adapazarı'nda kazada aile yok oldu 3 ölü, 7 yaralı

ADAPAZARI'nda, 4 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında Oğuzcan Uğurlu, eşi İncinur Uğurlu ve 7 aylık bebekleri Eymen Uğurlu yaşamlarını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, Orhangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Oğuzcan Uğurlu idaresindeki 54 ADC 490 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek 54 S 2046 plakalı işçi servisine çarptı. İşçi servisi ise önünde ilerlemekte olan 54 AS 478 plakalı otomobile ve yol kenarında park halinde bulunan 45 ED 674 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan 10 kişi 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Oğuzcan Uğurlu, eşi İncinur Uğurlu ve 7 aylık bebekleri Eymen Efe Uğurlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını kaybetti.Polis meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



Adapazarı, EFE, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:04 Gökhan Özoğuz, tepki çeken 10 Kasım paylaşımını düzenleyip yeniden paylaştı
12:04 Demirköy'de esnaflara vergi denetimi
12:04 Baba kız akrobasi pilotlarından Ata'ya "saygı uçuşu"
12:04 Sorgun'da eski belediye binası yıkılacak
12:04 10 Kasım'da Ata'yı koreografi ile andılar
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
11:12 Müge Anlı'dan çok konuşulacak 10 Kasım sözleri: Atatürk aslında 8 Kasım'da aramızdan ayrıldı
10:57 Fatih'te ölen kardeşlerin arkadaşı, cenazelerin kendisine verilmesi için üvey kardeşten onay aldı
10:39 Antalya'da siyanürle intihar eden aileye ilişkin çarpıcı detay: Baba, ilk önce çocuklarına zehir içirmiş
10:36 Şarkıcı Erol Köse, 10 Kasım paylaşımıyla dikkat çekti
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 12:05:26