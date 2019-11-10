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Adapazarı'nda kazada bir aile yok oldu: 3 ölü, 7 yaralı

ADAPAZARI'nda, 4 aracın çarpıştığı zincirleme kazada, İncinur- Oğuzcan Uğurlu çifti ile 7 aylık bebekleri Eymen Efe yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

10.11.2019 10:22 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:22Adapazarı'nda kazada bir aile yok oldu: 3 ölü, 7 yaralı

ADAPAZARI'nda, 4 aracın çarpıştığı zincirleme kazada, İncinur- Oğuzcan Uğurlu çifti ile 7 aylık bebekleri Eymen yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

Kaza, dün gece, Caddesi'nde meydana geldi. Oğuzcan Uğurlu yönetimindeki 54 ADC 490 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek 54 S 2046 plakalı işçi servisine çarptı. İşçi servisi ise önünde giden 54 AS 478 plakalı otomobile ve yol kenarında park halinde bulunan 45 ED 674 plakalı otomobile çarptı. Kazada 10 kişi yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Oğuzcan Uğurlu, eşi İncinur Uğurlu ve 7 aylık bebekleri Eymen Efe, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.



Orhangazi, EFE, Güncel

Kaynak: DHA

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