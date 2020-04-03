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Adapazarı'nda pazar yerlerine sıkı denetim

Adapazarı Belediyesi korona virüs önlemleri kapsamında Ozanlar, 15 Temmuz Camili, Yağcılar ve Hızırtepe Pazar Yerlerinde sıkı denetim uyguladı.

03.04.2020 19:00 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:00
Adapazarı'nda pazar yerlerine sıkı denetim
Adapazarı Belediyesi korona virüs önlemleri kapsamında Ozanlar, 15 Temmuz Camili , Yağcılar ve Hızırtepe Pazar Yerlerinde sıkı denetim uyguladı.

Bu kapsamda Zabıta Ekipleri Pazar Yerlerinin giriş ve çıkışlarını tek noktaya çekerek dezenfekte noktaları oluştururken, esnaf ve vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına uyum, maske ve eldiven ile fahiş fiyat denetimlerini gerçekleştirdi. Denetim uygulamalarının sıkı bir şekilde devam edeceğinin altını çizen Başkan Mutlu Işıksu, vatandaşlardan salgına karşı çok dikkatli ve tedbirli olmalarını beklediklerini vurguladı.

Adapazarı Belediyesi'nin ilçenin her noktasında hassas ve etkin çalışmalar yaptığını belirten Işıksu, "Salgın hastalığın kontrol altına alınması için gerekli olan, kurallara mutlak uyum ve azami tedbir. Pazar Yerleri başta olmak üzere alışverişin olduğu her noktada sıkı denetim devam edecek. Toplum sağlığı için hemşehrilerimizin çok dikkatli olmalarını özellikle rica ediyoruz. Mecbur kalmadıkça muhakkak evimizde kalalım. Sokağa çıkmayalım, hayata tutunalım" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Adapazarı, Camili, Güncel
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