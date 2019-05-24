Adapazarı'nda ücretsiz futbol okulu kayıtları başladı

Adapazarı
Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce düzenlenen ücretsiz futbol okulu kayıtları başladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaz tatilinin yaklaşmasıyla çocukların sosyal faaliyetlerine yönelik çalışmalarını artıran Adapazarı Belediyesi, etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Karaman
Spor Kompleksi'nde 11 Haziran'da başlayacak ücretsiz futbol okuluna 3 Haziran'a kadar başvuru yapılabilecek.
Programa, 6-13 yaş arası her çocuk katılabiliyor.
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Kaynak: AA