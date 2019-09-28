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Adapazarı'nda bir kışlada yedikleri yemekten zehirlenen 143 asker hastaneye kaldırıldı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir kışlada 143 asker yedikleri akşam yemeğinden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Askerlerden 63'ü ayakta tedavi edilerek taburcu edilirken, 73'ü müşahede altında tutuluyor. Diğer 7 askerin durumunun ise ciddi olduğu ifade edildi.

28.09.2019 21:47

Adapazarı 7. Komando Tugay Komutanlığı Taşkısığı Kışlasında 143 asker, yedikleri akşam yemeğinden sonra karın ağrısı ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Askerlerden 63'ünün ayakta tedavi edilerek taburcu edildiği, 73'ünün ise müşahede altında tutulduğu belirtildi. 7 askerin ise sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Askerlerin neden zehirlendiğine ilişkin inceleme başlatıldı.

SAKARYA VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Sakarya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Hastanelerimize askerlerimizin bulantı, kusma, ishal ve ateş şikayetleri iletilmeye başlamıştır. Gerekli personel takviyeleri yapılarak ilk müdahaleler yapılmış, müşahedeyi gerektirenler uygun alanda takip altına alınmış, durumu iyi olanlar tedavilerini müteakip birliklerine gönderilmiştir. Başvuranlardan alınan kan ve gaita örnekleri ile yenilen yemeklerden alınan numunelerin laboratuvar tetkikleri devam etmektedir. Durumu ağır olan askerimiz bulunmamaktadır. Saat 22.30 itibarıyla toplam başvuru 143 olup bunlardan 63'ü ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiştir. 73'ü müşahede altına alınmış 7'sinin ise yatırılması uygun görülmüştür" denildi.

DAHA ÖNCE DE BAYBURT'TA YAŞANMIŞTI

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı'nda akşam yemeği yiyen askerlerden 35'i, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Askerlerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edileceği bildirilmiş,askerlerin yediği yemeklerden incelenmek üzere numune alınmıştı.

Adapazarı'nda bir kışlada yedikleri yemekten zehirlenen 143 asker hastaneye kaldırıldı

Adapazarı, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel

YORUMLAR(3)
ECE:kaç kere oldu askerin yemekden zehirlenmesi akıllanmıyolarda
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HÜSEYİN ÖZ:Daha önce de manisa da olmuş idi. Evvelce ordu kendi yemeğini kendi hazırlardı. Levazımcılar. Levazım sınıfı kalktı. Artık yemek sivil müteahitlerce hazırlanıyor. Eski kafalıyım belki ama ordu kendi yemeüini kendi hazırlamalı.
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NNN:adapazarlılar pek yemek yapmayı bilmezler, kimbilir ne yaptılar. . .
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