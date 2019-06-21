Adapazarı'nın Düşman İşgalinden kurtuluşu nedeniyle pilav ikram edildi

Adapazarı
'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 98. yılı vesilesiyle Adapazarı Belediyesi önünde 5 bin kişilik pilav ikram edildi.
Adapazarı Belediyesi'nce 21 Haziran Adapazarı'nın Kurtuluşunun 98. Yıldönümü vesilesiyle bir program düzenlendi. Cuma namazı sonrasında belediye binası önünde vatandaşlara 5 bin kişilik pilav ikram edildi. Gerçekleşen programa Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu
olmak üzere Sakarya
Valisi Ahmet Hamdi Nayir
, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce
, SAÜ Rektörü Fatih
Savaşan, AK Parti
İl Başkanı Yunus Tever, MHP
İl Başkanı Ahmet Ziya
Akar, belediye başkan yardımcıları, davetliler ve vatandaşlar katıldı. - SAKARYA