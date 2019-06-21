21.06.2019 16:49
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Adapazarı'nın Düşman İşgalinden kurtuluşu nedeniyle pilav ikram edildi

Adapazarı

Adapazarı'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 98. yılı vesilesiyle Adapazarı Belediyesi önünde 5 bin kişilik pilav ikram edildi.

Adapazarı 'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 98. yılı vesilesiyle Adapazarı Belediyesi önünde 5 bin kişilik pilav ikram edildi.

Adapazarı Belediyesi'nce 21 Haziran Adapazarı'nın Kurtuluşunun 98. Yıldönümü vesilesiyle bir program düzenlendi. Cuma namazı sonrasında belediye binası önünde vatandaşlara 5 bin kişilik pilav ikram edildi. Gerçekleşen programa Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu olmak üzere Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir , Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce , SAÜ Rektörü Fatih Savaşan, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, belediye başkan yardımcıları, davetliler ve vatandaşlar katıldı. - SAKARYA
Kaynak: İHA
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