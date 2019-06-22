Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü

Adapazarı
'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı Adapazarı Belediyesi tarafından çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu
, Sakarya
Kuvayi Milliye Mücahitleri Derneği Başkanı Muzaffer Coşkun
ve yönetimi ile Kırgızistan
Oş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kanıbek İsakov ve beraberindeki heyeti misafir etti.
Daha sonra etkinlik kapsamında pilav ikramı ve Adapazarı Belediyesi önünde dua edildi.
Işıksu'nun ev sahipliği yaptığı programa, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir
, AK Parti
İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek
, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce
, Vali Yardımcısı Erdoğan Ülker
, Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya
, Arifiye
Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu
, Sakarya Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Fatih
Savaşan, AK Parti İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Varol, MHP
İl Başkanı Ahmet Ziya
Akar, MHP İlçe Başkanı Halil Hakan Oturak, Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Alişan
, Muhasebeciler Odası Başkanı Ertuğrul Kocacık, Türkiye
Muharip Gaziler Derneği Sakarya Şube Başkanı Erol Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, mahalle muhtarları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Adapazarı Belediyesi Meclis Salonu'nda ise "Adapazarı'nda Kuvayı Milliye Faaliyetleri ve Yunan İşgali" ile "Başkomutan Mustafa Kemal Paşa
'nın Adapazarı'na Gelişi ve Kurtuluşun İlk Yıl Dönümü" konularının işlendiği "Milli Mücadelede Adapazarı" paneli gerçekleştirildi.
Panelde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Adapazarı'nın kurtuluşu için gönderdiği telgraf okundu.
Etkinlikler kapsamında Adapazarı Belediyesi önünde 30 liseli gencin katıldığı "Adapazarı Gençliği Yazarlarını Okuyor" okuma etkinliği düzenlendi.
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, yaptığı açıklamada, "Bereket, kardeşlik ve dayanışmanın şehri Adapazarı'mızı bir daha tekrarlanmamak üzere düşmandan kurtaran, Gazi Mustafa Kemal Atatürk
ve silah arkadaşlarına, memleketimizin değerli evlatları Halit Molla, Kazım Kaptan ve İpsiz Recep başta olmak üzere kahraman ecdadımızla gurur duyuyoruz. Adapazarı'mızın kurtuluşuna vesile olan ecdadımızı en güzel şekilde, hep birlikte anmak istedik. Bizlerle olan tüm hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Kurtuluş ruhu ile daha güzel yarınlar için hep birlikte çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Etkinlikler kapsamında son olarak Şerefiye
Camii, Tozlu Camii ve Yeni Cami
'nde mevlit okunup helva ikramı yapılacak.