Haberler » Güncel » Haber

Adapazarı SGM yeni dönemin ilk misafirlerini ağırladı

Sakarya-Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde (SGM) güz dönemi kursları başladı.

03.10.2019 14:43Adapazarı SGM yeni dönemin ilk misafirlerini ağırladı
Sakarya-Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde (SGM) güz dönemi kursları başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Gelişim Merkezlerinde güz dönemi kursları başladı. Bu kapsamda Adapazarı SGM yeni dönemin ilk misafirlerini ağırladı.

Yavuz Selim İlkokulu öğrencilerinin misafir olduğu Robotik Kodlama dersinde analitik düşünce eğitimi ve takım çalışması konusunda eğitim verildi. Problem çözme, empati yeteneğini geliştirme, problem çözme ve liderlik becerileri kazandırma konusunda Adapazarı SGM tarafından 2019-2020 eğitim öğretim yılı boyunca Yavuz Selim İlkokulu öğrencilerine Robotik Kodlama ve Resim dersleri verilecek. - SAKARYA

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı, Selim, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:08 Hatay'da zırhlı askeri aracın devrilmesi
17:08 Diyarbakır'da ipek böceği yetiştiren 800 çiftçiye destek
17:06 İl Özel İdaresi personeline sağlık taraması
17:06 Siirt'te sağlık için yürüyüş etkinliği
17:06 Depremde çatlaklar oluşan okul tahliye edildi
17:06 "İş sağlığı ve güvenliği işi bir gönüllülük işidir"
17:05 Nevşehir Belediyesi Etnospor 'da yerini aldı