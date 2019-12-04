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Adapazarında kurs ve etkinlik sayısı arttı

Adapazarı Belediyesi Bilgievi bünyesinde hizmet veren kursları ziyaret eden Başkan Işıksu, her geçen gün kurs sayısını ve etkinlikleri daha da artırdıklarını ifade etti.

04.12.2019 16:55 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:00Adapazarında kurs ve etkinlik sayısı arttı
Belediyesi Bilgievi bünyesinde hizmet veren kursları ziyaret eden Başkan Işıksu, her geçen gün kurs sayısını ve etkinlikleri daha da artırdıklarını ifade etti.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ile birlikte Merkez Bilgievi'ni ziyaret ederek, Kültür İşleri Müdürü Hazan Kadir Kardaş'tan ders işleyişi ile ilgili bilgi aldı. Çocuklarla birlikte derse katılan Başkan Işıksu, onlarla birlikte test çözdü, Bilgievi Salonunda Masa Tenisi oynadı. Matematik, Türkçe, İngilizce, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Fizik, Biyoloji, Felsefe, Tarih, Coğrafya ve Bilgisayar gibi derslerin verildiği kurslara ilginin arttığını ifade eden Başkan Işıksu, "Bu yıl Üniversiteye Hazırlık kursu da açarak çocukların geleceğe yönelik hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlamak istedik. Öğrencilerimizin ihtiyaçlarını temel alan çalışmalarımızla Adapazarı'mızın eğitim yaşamına daha fazla katkı sunmak için gayret etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Hafta İçi ve hafta sonu

Bilgievinde bu yıl hizmete açılan "Üniversiteye Hazırlık" kursu ile üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik hafta içi 4 gün akşam saat 18.00 ile 22.00 arası, hafta sonu ise 09.30 ile 17.00 saatleri arasında eğitim veriliyor. Deneyimli eğitim kadrosu ile hizmet veren Bilgievi'nde öğrenciler periyodik deneme sınavları ile geleceğe hazırlanıyor. Ana derslerin dışında çocukların yetenek ve ilgi alanlarına göre açılan Müzik, Resim, Halk Oyunları vb. kurslar çocukların keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor. Kurslarla ilgili bilgi almak isteyenler 0 (264) 277 0104 numaralı telefonu arayarak ayrıntılı bilgi alabiliyor. - SAKARYA

Mutlu Işıksu, Adapazarı, Güncel

Kaynak: İHA

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