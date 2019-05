ADASO Başkanı Kıvanç'tan Havza TSO'ya ziyaret

Kaynak: AA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Havza Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret etti.Kıvanç Tekstil Grubu'na bağlı Ekim Elektrik tarafından yapılan Havza Rüzgar Enerji Santrali çalışmalarını incelemek amacı ile bölgede bulunan Kıvanç, Havza TSO'yu ziyaretinde Kaymakam Metin Yılmaz ve Havza TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar ile görüştü.Kaymakam Yılmaz, Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çalışmalarına değinerek, "Havza OSB ilçemiz için çok önemli. Şu an yer tahsislerine devam ediyoruz ve 25 Mayıs'ta 5 firma temel atacak." dedi.Havza TSO Başkanı Erkan Acar ise ilçeye yatırımcı bulmak için her türlü işbirliğine açık olduklarını belirterek, "Bizim önceliğimiz Havza. Bize yatırımcı bulma konusunda yardımı olacak herkes ve her kurum ile çalışmaya hazırız. Zeki Bey'in bu konulardaki tecrübeleri bizler için önemli." diye konuştu.Zeki Kıvanç ise Havza'daki birlik ve beraberliğin önemli olduğuna vurgu yaparak, "Görüyorum ki Havza için bir şeyler yapmak için çabalayan ve başaracaklarına inanan bir ekip var. Bu çok önemli. Bizler de bölge yatırımı olan iş adamları olarak yatırımcı bulmak adına elimizden geleni yapacağız." ifadesinde bulundu. Adana