ADATA ilk PCIe Gen 4×4 SSD Modeli XPG GAMMIX S50'yi Duyurdu



ADATA'nın yeni nesil PCIe Gen 4×4 arabirimini kullanan yeni SSD modeli kullanıcılara SATA SSD'lere göre 10 kata kadar daha yüksek hız sunuyor. XPG Gammix S50 Özellikleri Nelerdir?



ADATA Technology, PCIe Gen 4×4 arabirimini kullanan ilk M.2 2280 SSD modeli XPG GAMMIX S50'yi duyurdu. Yeni nesil PCIe Gen 4×4 arabirimi yanında NVMe 1.3 standardını da destekleyen S50 saniyede 5000 MB'a kadar okuma ve 4400 MB'a kadar da yazma hızına çıkabiliyor. 2 TB'a varan kapasite seçenekleriyle gelen S50, veri güvenliği ve dayanıklılık için pek çok gelişmiş teknolojiyi de bünyesinde barındırıyor.



Sınırları Zorlayan Hız



Hem Intel hem de AMD tarafından üretilen en yeni anakart modellerini destekleyen S50, yeni tanıtılan PCIe Gen 4×4 arabirimi sayesinde kullanıcılara istikrarlı biçimde saniyede 5000 MB'a kadar okuma ve 4400 MB'a kadar yazma hızı sunabiliyor. 3D NAND Flash yongalarla üretilen GAMMIX S50 kapasite, verimlilik ve dayanıklılık bakımından da üst düzey performans vadediyor. Bu özellikleri S50'yi oyuncular ve büyük miktarda veriyi kısa sürede işlemeye ihtiyaç duyan profesyoneller için ideal kılıyor.



Geleceğin Teknolojisi PCIe 4.0 S50 ile Emrinizde



XPG GAMMIX S50 yeni tanıtılan PCIe 4.0 yanında önceki nesil PCIe 3.0 arabirimini de destekliyor. Fakat ürünün SATA SSD'lerden 10 kata kadar daha hızlı çalışmasına imkan tanıyan muazzam hız potansiyelinden faydalanmak için PCIe Gen 4×4 arabirimini destekleyen bir anakart gerekiyor. SLC önbelleği ve DRAM tampon belleği de olan S50 bu sayede hem okumada hem de yazmada 750K IOPS değerine ulaşabiliyor.



GAMMIX S50'nin üzerinde yer alan alüminyum soğutucu SSD'nin sıcaklığını 10 derece kadar düşürmeye yardımcı oluyor. Böylece S50 uzun süre yük altında olduğunda bile maksimum okuma ve yazma performansı sergileyebiliyor.



Kullanıcı Verileri Daima Güvende



Düşük Yoğunluklu Eşlik Kontrolü (LDPC) hata düzeltme kodu teknolojisinden yararlanan S50, geniş bir yelpazedeki hataları tespit edip düzeltebiliyor. Böylelikle hem daha doğru veri aktarımı sağlanırken hem de SSD'nin kullanım ömrü uzuyor. Ayrıca Uçtan-Uca (E2E) şifreleme ve RAID desteği de bulunan S50 ile kullanıcı verileri daima güvende.



ADATA'nın tüm SSD modelleri gibi S50 de 5 yıllık kullanıcı garantisi ile geliyor.



XPG GAMMIX S50'nin piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı ise ilerleyen günlerde açıklanacak. XPG ürünleri hakkında ayrıntılı bilgi almak için xpg.com adresini ziyaret edin.

Kaynak: Teknotalk.com