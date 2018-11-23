23 Kasım 2018, 15:01
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Adatıp Büyükşehir Basket, Karşıyaka'ya Konuk Oluyor

Adatıp Büyükşehir Basket, Karşıyaka

Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol Kulübü, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında Pınar Karşıyaka ile karşılaşacak.

Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol Kulübü, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Pınar Karşıyaka ile karşılaşacak.

24 Kasım Cumartesi günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak zorlu mücadele saat 17.30'da başlayacak. Basketbolseverler zorlu mücadeleyi Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. Ligde oynadığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet elde eden Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol rakibi karşısında galibiyet elde etmeyi planlıyor. - SAKARYA basketbol,Sakarya,Karşıyaka
23 Kasım 2018 Cuma 15:01



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