Adatıp Büyükşehir Basket, Karşıyaka'ya Konuk Oluyor

Adatıp Sakarya
Büyükşehir Basketbol Kulübü, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Pınar Karşıyaka
ile karşılaşacak.
24 Kasım Cumartesi günü Mustafa Kemal Atatürk
Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak zorlu mücadele saat 17.30'da başlayacak. Basketbolseverler zorlu mücadeleyi Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. Ligde oynadığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet elde eden Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol rakibi karşısında galibiyet elde etmeyi planlıyor. - SAKARYA
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