Adatıp Büyükşehir Basket, Tofaş'ı Konuk Ediyor

16 Kasım 2018 Cuma 15:20



16 Kasım 2018 Cuma 15:20

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Adatıp Büyükşehir, 17 Kasım Cumartesi günü Tofaş'ı Sakarya Spor Salonu'nda konuk edecek.Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Tofaş'ı konuk edecek. 17 Kasım Cumartesi günü Sakarya Spor Salonu'nda oynanacak kritik karşılaşma saat 13.00'da başlayacak. Canlı yayınlanacak mücadelede Adatıp Büyükşehir, ligde yakaladığı 3 maçlık galibiyet serisini taraftarlarının önünde sürdürmek istiyor. Yapılan açıklamada ise mücadele ise maç biletlerinin Sakarya Spor Salonu ve Serdivan Mavi Durak'ta satışa sunulduğu ifade edildi. - SAKARYA