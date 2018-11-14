14 Kasım 2018, 23:21
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Adatıp Sakarya Bşb - S. Oliver Würzburg: 80-60

Adatıp Sakarya Bşb - S. Oliver Würzburg: 80-60

SALON: SakaryaHAKEMLER: Ognjen Jokic, Martin Vulic, Alexandre DemanADATIP SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BASKETBOL: Junior Etou (x), Mitcheal Wilbekin 6 (xx), Alan Herndon 3 (x), Şafak Edge 8 (xx), Burak Eşlik 2 (x), Jean Salumu 12 (xxx), Mustafa Kırcalı 2 (x), Toney Douglas 15 (xxx), Alp Karahan 8...



SALON: Sakarya

HAKEMLER: Ognjen Jokic, Martin Vulic, Alexandre Deman

ADATIP SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BASKETBOL: Junior Etou (x), Mitcheal Wilbekin 6 (xx), Alan Herndon 3 (x), Şafak Edge 8 (xx), Burak Eşlik 2 (x), Jean Salumu 12 (xxx), Mustafa Kırcalı 2 (x), Toney Douglas 15 (xxx), Alp Karahan 8 (xxx), Landry Nnoko 18 (xxx), Uğur Dokuyan 6 (xxx)

S. OLIVER WURZBURG: Gabe Olaseni 6 (xx), Jordan Hulls 12 (xx), Badu Buck, Johannes Richter 8 (xx), Xavier Cooks 3 (x), Kresimir Loncar 3 (x), Julian Albus, Florian Koch 2 (x), Cameron Wells 7 (xx), Perry Ellis 13 (xxx), Felix Hoffmann, Brad Loesing 6 (xx)

1'İNCİ PERİYOT: 17-19

İLK YARI: 35-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-40

FIBA Avrupa Kupası A Grubu 5'inci maçında Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol, Almanya temsilcisi S. Oliver Würzburg takımını konuk etti. Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol karşılaşmadan 80-60 galip ayrıldı.

basketbol,Sakarya
14 Kasım 2018 Çarşamba 23:21



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