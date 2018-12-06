Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 82-77

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Adatıp Sakarya
Büyükşehir Belediye Basketbol, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor
'u 82-77 mağlup etti. Bu sonuçla, ev sahibi takım ligdeki 4. galibiyetini alırken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor
ise 6. kez sahadan mağlup ayrıldı.
Karşılaşmaya Alp Karahan, Herndon ve Şafak Edge'nin sayılarıyla başlayan ev sahibi ekip, 3. dakikada farkı 6'ya (7-1) çıkardı. Babic, Minchev ve Holloway ile sayılar bulan konuk ekip, 4. dakikada beraberliği (7-7) yakaladı. Şafak Edge, Kerem Özkan, Wilbekin ve Burak Eşlik'in sayılarına Babic, Minchev, Holloway, Kulig ve Ramazan Tekin'le cevap veren İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ilk periyodu 18-16 önde kapattı.
İkinci çeyrekte Etou ve Herndon ile etkili olan ev sahibi ekip, 16. dakikayı 34-28 önde geçti. Rakibinin top kayıplarını iyi değerlendiren ve Alp Karahan, Herndon ve Etou ile basketler bulan Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, soyunma odasına 12 sayı farkla (42-30) üstün gitti.
Üçüncü periyoda tempolu başlayan ev sahibi ekip, Wilbekin, Herndon, Etou ve Şafak Edge'nin sayılarıyla 25. dakikada farkı 16 sayıya (56-40) çıkardı. Konuk ekip, Holloway ve Kulig'in sayılarıyla farkı kapatmaya çalışsa da Sakarya temsilcisi, son periyoda 63-49 önde girdi.
Son çeyreğe Alp Karahan ve Şafak Edge'nin üç sayılık basketleriyle başlayan yeşil-siyahlı ekip, 31. dakikada farkı 20 sayıya (69-49) çıkardı. Minchev, Holloway, Kulig, Mert Gizir ve Mert Çevik
'le basketler bulan konuk takım, 37. dakikada farkı 5 sayıya (75-70) indirdi. Skordaki üstünlüğünü koruyan Sakarya temsilcisi, parkeden 82-77 galip ayrıldı.Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 82 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 77
Salon: Sakarya
Hakemler: Zafer Yılmaz
, Mehmet Şahin
, Duhan Köyiçi
Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: Etou 22, Wilbekin 16, Herndon 16, Şafak Edge 10, Alp Karahan 12, Burak Eşlik 3, Mustafa Kırcalı, Kerem Özkan 3
Başantrenör: Ozan Bulkaz
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Holloway 21, Mehmet Yağmur
6, Kulig 16, Babic 5, Minchev 19, Spight, Mert Çevik 5, Ali Berent
Kavaklıoğlu, Ramazan Tekin 3, Mert Gizir 2
Başantrenör: Hakan Yavuz
1. Periyot: 16-18
2. Periyot: 42-30
3. Periyot: 63-49
4. Periyot: 82-77
5 Faulle Çıkanlar: 29.13 Kerem Özkan (Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol); 39.31 Kulig (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)Maçın Ardından
Ozan Bulkaz: "Özellikle bir alt sıramızdaki takıma karşı kazanmamız, lig açısından da çok rahatlattı"
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 82-77 yenen Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'un başantrenörü Ozan Bulkaz, "Özellikle bir alt sıramızdaki takıma karşı kazanmamız, lig açısından da çok rahatlattı." dedi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulkaz, galibiyetin anlamlı olduğunu söyledi.
Bulkaz, 18 yıllık kariyerindeki önemli galibiyetlerden biri olduğunu belirterek, "Geldiğimde 15 gündür antrenman yapmayan, çok problemi olan bir takımla karşılaştım. Çocuklara bazı şeyleri anlatıp onları inandırıncaya kadar çok zorluklar çektik ama neticesinde inandılar. Beş antrenmanla ve eksiklerle maça çıktık. Bir ara 20 sayıya kadar çıkan fark vardı, bu da çok iyi çalıştığımızı gösteriyor. 15 gündür antrenman yapmayan bir takımın fiziksel olarak düşmesini bekliyordum ama paniklemeyip 1-2 doğru hamleyle maçı kazanmayı bildiler. Özellikle bir alt sıramızdaki takıma karşı kazanmamız, lig açısından da bizi çok rahatlattı." diye konuştu.
Bulkaz, mevcut takıma sahip çıkacaklarını ve bu oyuncularla en iyi şekilde hizmet etmeye çalışacaklarını sözlerine ekledi.
Hakan Yavuz: "Böyle bir dönemde Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u yenmemiz gerekiyordu, olmadı"
İstanbul Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Hakan Yavuz, takımların başantrenör değişikliğinden sonra iyi oynadığını söyledi.
Sakarya ekibinin de bunun örneğini gösterdiğini dile getiren Yavuz, şunları kaydetti:
"Sakarya takımındaki önemli 3 yabancı oyuncunun olmamasından dolayı müsabakaya rahat başladık. Bunun acısını 3 periyot çektik. Son periyot aklımız başımıza geldi ama iş işten geçti. İlk devre yüzde 14'lük 3'lük yüzdemiz var. İstatistiklerde biz iyiyiz ama maçı kaybediyoruz, bunun en büyük nedeni Semih Erden
'in olmayışı. Böyle bir dönemde Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u yenmemiz gerekiyordu, olmadı."
İstanbul Büyükşehir Belediyespor,basketbol,Sakarya
06 Aralık 2018 Perşembe 03:02