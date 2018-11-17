Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 69 - Tofaş: 73

TOFAŞ'ın Kadji'yle bulduğu sayılara Douglas, Burak Eşlik ve Salumu'nun basketleriyle cevap veren ev sahibi ekip, ilk 5 dakikayı 12-8 önde geçti. Bursa temsilcisi, Withey ve Mejia ile etkili olmaya çalışsa da oyunun kontrolünü elinde tutan Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, ilk periyodu 20-17 önde kapattı.

İkinci çeyreğe Alp Karahan'ın 3 sayılık basketiyle başlayan ve TOFAŞ'ın top kayıplarını iyi değerlendiren ev sahibi ekip, dış atışlarda etkili olarak 15. dakikada farkı 16'ya (37-21) çıkardı. Mejia, Yiğit Arslan, Kadji ve Garrett ile basketler bulan TOFAŞ, 18. dakikada farkı 8 sayıya (41-33) indirdi. TOFAŞ'ın öne geçmesine izin vermeyen Sakarya temsilcisi, devreyi 45-38 galip durumda kapattı.

Üçüncü periyoda iyi bir başlangıç yapan TOFAŞ, Withey, Harper ve Garrett'in basketleriyle 27. dakikada 54-52 öne geçmeyi başardı. Üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, son periyoda 63-54 önde girdi.

Karşılıklı top kayıplarının olduğu son çeyreğin ilk 3 dakikasında TOFAŞ skor üretemezken, ev sahibi ekip Nnoko ve Salumu'nun sayılarıyla farkı 5 sayıya (63-58) indirdi. Rakibinin öne geçmesine izin vermeyen TOFAŞ, müsabakadan 73-69 galip ayrıldı.

Salon: Sakarya

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: Herndon 5, Burak Eşlik 2, Salumu 6, Douglas 16, Nnoko 23, Etou 6, Şafak Edge 5, Alp Karahan 6, Uğur Dokuyan

TOFAŞ: Garrett 17, Mejia 11, Muhaymin Mustafa, Withey 11, Kadji 10, Berkan Durmaz, Yiğit Arslan 4, Harper 20, Muhsin Yaşar

1. Periyot: 20-17

Devre: 45-38

3. Periyot: 54-63

5 faulle çıkanlar: Douglas 27.20 (Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol), Harper 39.38 (TOFAŞ)