Adatıp Sakarya Büyükşehir'de Ozan Bulkaz Dönemi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Adatıp Sakarya
Büyükşehir Belediye Basketbol'da başantrenörlüğe Ozan Bulkaz
getirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Takımızın yeni başantrenörü Ozan Bulkaz! Daha önce ligimiz ekiplerinden Uşak Sportif
ve Trabzonspor
takımlarını çalıştıran Ozan Bulkaz, bu sezon daha güçlü olmak için bizimle!"
Sakarya ekibi, Ozan Bulkaz yönetiminde ilk maçına, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında 5 Aralık Çarşamba
günü evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor
karşısında çıkacak.
Takımda, 2016-2017 sezonundan bu yana başantrenörlük görevini üstlenen Selçuk
Ernak ile dün karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı.
basketbol,Ozan Bulkaz,Sakarya
02 Aralık 2018 Pazar 14:28