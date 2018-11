Aday Adayı Ali İhsan Elbey'e Hani'de Sevgi Seli

25 Kasım 2018 Pazar 13:27



Yerel seçimlerde Diyarbakır'ın Hani ilçesinden aday adaylığı başvurusu yapan iş adamı Ali İhsan Elbey, ilçe merkezi ve köylerinde coşkuyla karşılandı.Hani ilçesinde AK Parti'den belediye başkanlığı için aday adayı olan iş adamı Ali İhsan Elbey, ziyaretlerini gerçekleştirmeye başladı. İlçenin köklü ailelerinden olan Elbey, Hani ve köylerine yaptığı ziyaretlerde coşkuyla karşılandı. Kuyular köyünde vatandaşla sohbet edip fikir alışverişinde bulunan Elbey, AK Parti'nin bir başka belediye başkan aday adayı olan Zülfü Çiçek'i de ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu. Ziyaretler esnasında kendisine olan ilgiden hayli memnun kaldığını dile getiren Ali İhsan Elbey, "Yaptığım ziyaretler beni her zamanki gibi bugün de çok mutlu etti. Vatandaşlarımızın sorunlarını dinledik. İnşallah elimizden gelen tüm imkanları seferber edeceğiz. Bize olanak verilir ve belediye başkan adayı olursak bütün zamanımızı Hani ve köylerinde geçirip halkın sorunlarını öğrenerek öncelikli olarak bu sorunları çözeceğiz. Hani'ye hizmet etmek boynumuzun borcudur" dedi."Hani için önemli bir değer"Ali ihsan Elbey'in Hani için önemli bir değer olduğunu ve aday olması durumunda destekleyeceklerini belirten kuyumcu Haci Sait Koşal, "Aday adaylığına çok sevindim. Allah hakkında hayırlısını nasip etsin. Bizler için önemli değerdir. Halkını seven, dürüst, mazisi temiz değerli bir kardeşimizdir. Kibirli değil paylaşımcıdır, dürüst bir kişiliğe sahiptir. İsteriz ki Hani ilçemize böylesi birikimli, kültürlü, halkını seven, oturaklı bir kardeşimizin gelsin. Bu bizleri çok mutlu eder. İlçeden tutun da köylerine kadar anlatılmayacak kadar seveni var. Bütün partilerin seçmenlerinin oyunu alır. Hani ilçemize hizmetin en güzelini getireceğine inancım tamdır. Aday olursa seve seve kendisi için çalışırız" dedi.Hani'nin ileri gelen ailelerinden Kahraman ailesine mensup olan Bekir Kahraman ise, "Kolay kolay oy kullanmıyorum ama bugün aday olursa var gücümle Ali İhsan Elbey'e oy kullanacağım. Çünkü hatır gönül bilen, fakir fukara dostu biri. Bize dürüst insanlar lazım" diye konuştu.Hani'de uzun yıllardır çiftçilik yapan Hekim Yalınkılıç da, "Bize bizi dinleyecek başkan adayı lazım. Söz verip de bizi kandıranlardan bıktık artık. Elbey'in adaylığını sevinçle karşıladık. Hani'de herkes birbirini tanır. Bize liyakatlı, çalışkan, dürüst, hizmet edecek başkan lazım. Bu özellikler de Ali İhsan Elbey kardeşimizde var. Güvenimiz sonsuzdur. Sahip çıkacağız inşallah" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR