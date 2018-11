Aday Adayı Boyraz'dan Üretim Vurgusu

22 Kasım 2018 Perşembe 13:55



Yeşilyurt Belediye başkan aday adayı Hulusi Boyraz, üretim vurgusu yaparak, "Biz baştan beri 'üretim ekonomisi' diyoruz. Çünkü bizim kurtuluşumuzun bir tek reçetesi üretmek. Üretmenin haricindeki her şey sanal ve geçicidir" dedi.Yeşilyurt Belediye Başkan Aday Adayı Hulusi Boyraz, seçim çalışmalarına Malatya Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek devam etti. Ziyarette konuşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Önümüzde yerel seçimler var. Birbirinden değerli birçok adayımız var. Ümit ediyoruz ki şehrimizi seven şehrin ileri gitmesi için gayret gösterebilecek birisinin gelmesi bizim de Ticaret ve Sanayi Odası olarak istediğimiz ve arzu ettiğimiz bir durum. Bu anlamda hayırlı olmasını diliyorum. Çıktığınız yolda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.Yeşilyurt Belediye Başkan aday adayı Hulusi Boyraz, "Sanayi Odası çok önemli özellikle ülkemizdeki üretime dair en önemli kuruluşumuz. Biz de baştan beri üretim ekonomisi diyoruz. Çünkü bizim kurtuluşumuzun bir tek reçetesi üretmek. Üretmenin haricindeki her şey sanal ve geçicidir. Onun için üretimin yanında olan ona rehberlik yapan sanayi kuruluşumuz Sanayi ve Ticaret Odasının çok önemli görevleri var. Şuanda yeni organize kurmak üretimi Malatya'da yeniden ayağa kaldırmak için mücadele veriyorlar" ifadelerini kullandı.Yerel seçimlere de değinen Boyraz, "Biliyorsunuz önümüzde yerel seçim var. Biz de bu seçimde Yeşilyurt' ta aday adayı olduk. Niyetimiz hayır akıbetin de hayır olduğunu düşünüyoruz. 9 yıldır Esenlik' te belediyenin bütün işlerinin doğrudan dolaylı içinde olduk. Alt yapı, üst yapı üretim alanında çok güzel çalışmalar yapıldı. Biz de Esenlik olarak hep üretim yaptık. Kendimize ait olan temizlik alanında olsun, gıda alnında olsun hep üretim yaptık. Nergis projesi aslında gıda sektöründe büyük bir kalite ile tüm Türkiye'ye götürecekti ve böylelikle küçük üreticilerinde elinden tutacaktı bu projemiz ve biz belirli noktaya getirdik yeni arkadaşlarımız devam edecektir bu projeye. Özelikle Epak Kimya çok önemliydi. Şuanda 81 vilayette herkesin karşısına Epak kimya çıkar. Bizde bu anlamda üretim içerisinde olduk 1000 kişilik istihdam attırdık bizim dönemimizde" diye konuştu. - MALATYA