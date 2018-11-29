Aday Adayı Boyraz, Ziyaretlerini Sürdürüyor

29 Kasım 2018 Perşembe 17:02



29 Kasım 2018 Perşembe 17:02

Yeşilyurt Belediye Başkan aday adayı Hulusi Boyraz, seçim çalışmaları kapsamında Malatya Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı'na ziyarette bulundu.Burada ilk olarak konuşan Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli, önümüzdeki Mart ayında yapılacak seçimlerin herkes için hayırlı olmasını dileyerek, "Genel Müdürümüz Malatya'mıza çok önemli hizmetler vermektedir. Birçok konularda da inşaat olsun beton yapımı olsun alt yapı ve üst yapı konusunda çok önemli hizmetler vermiştir. 3 bine yakın personel ve 46 şubesi ile Malatya için önemli bir kurumun başında çok değerli hizmetler vermiştir" şeklinde konuştu.Yeşilyurt Belediye Başkan aday adayı Hulusi Boyraz ise Türkiye'nin bir mozaik ülke durumunda olduğunu dile getirerek "Bizde burada bütün farklılıklar ile beraber yaşamak zorundayız ve biz bu farklılık ile yaşamayı da bir kültür haline getirmemiz gerekiyor. Zaten inanç alt yapımızda biz bu toprağın değişik mezhepleri ile değişik tahrikatları ile beraber bir Türkiye oluşturduk. Tüm farklıklar ile birlikte bu ülke bizimdir ve bu ülkenin başına bir şey gelirse hepimizin başına bir şey gelir. Birlikte olacağız, beraber olacağız ve büyük olacağız. Bu mesajı da en üstten vermemiz gerekiyor" diye konuştu. - MALATYA