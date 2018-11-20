Aday Adayı Ekinci Basın Mensuplarına Hedef ve Misyonunu Anlattı

20 Kasım 2018 Salı 14:36



20 Kasım 2018 Salı 14:36

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan aday adayı Ali Ekinci, basın mensupları ile kahvaltı programında bir araya geldi.Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği programda, hedefi, misyonu, belediyecilik anlayışı ve projelerinden bahseden Ekinci'nin yaptığı konuşma gazetecilerin büyük ilgisini çekti. Yerel seçimlerin çok önemli bir aşama olduğundan bahseden Ekinci, "2019 Mart'ında ülkemizi ve şehrimizi yakından ilgilendiren bir seçim var. Bizler de bu seçimde Battalgazi Belediyesi'nde AK Parti'den aday adaylık başvurusunda bulunduk. Bu vesileyle önümüzdeki seçimlerin ülkemize hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum" şeklinde konuştu. Ülkenin tarihi bir kavşağın eşiğinde olduğunu aktaran Ekinci, seçim çalışmaları süresince dilinden hiç düşürmediği birlik ve beraberlik olgusuna bir kez daha vurgu yaparak, "Tarihin bizlere yüklemiş olduğu misyon hiç olmadığı kadar engebeli yollara gebe. Bu topraklarda güçlü olmak bizim kaderimizdir. Şu dönemde hiç olmadığı kadar birlik ve beraberliğe muhtacız. Taş duvarlardan ziyade gönülleri Feth etmek mecburiyetindeyiz. Biliyoruz gönülleri fethetmek emek ister, özveri ister zor bir iştir. Bizler bu zor işe talibiz. Şehrimizin, belediyemizin sorunlarını biliyoruz. Sorunlarımız çözülmeyecek, halledilmeyecek meseleler değil. Önemli olan birlik ve beraberliğimizi toplumumuzun tüm katmanlarında tesis etmektir. Kamu binalarımızı, belediyemizi, herkesin sahiplendiği Gönül diyarlarına çevirmektir. Önemli olan çıktığımız bu yolda bize güç ve kuvvet veren vatandaşlarımızın hayır duası ve tebessümü olacaktır. Bu süreçte bizler bu birlik ve beraberliğimizi En azından Battalgazi ilçemizde sağlamış bulunuyoruz. İlçemizde daha önceden Belde Belediyesi Başkanlığı yapmış 13 Belediye başkanımız ve toplumumuzun tüm kesimlerinden sivil toplum kuruluşlarımızın teveccühü ile yola çıktık. Ümit ediyoruz ki bu beraberlik partimizin yetkili organları tarafından gözden kaçmayacaktır" ifadelerini kullandı.Ekinci, Malatya'da daha önceki dönemlerde belediye başkanlığı yapmış isimlerin isteği üzerine böyle bir yola çıktıklarını aktararak, kendileriyle birlikteliklerinin sürekli olacağını belirtti. Ekinci, "Bu belediye arkadaşlarımızın ve benim en ufak şahsi bir beklentisi yok, bizim tek amacımız şehrimize ve ilçemize hizmet etmek. Biz bu yola bu arkadaşlarımızla beraber çıktık ve beraber yürüyeceğiz. Bizim birlikteliğimiz şehrimiz ve ilçemiz lehine devam edecek. Biz sorumluluk sahibi insanlar olarak şehrimize hizmet etmeye talibiz" diye konuştu. - MALATYA