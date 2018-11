Aday Adayı Ekinci Esnaflarla Bir Araya Geldi

29 Kasım 2018 Perşembe 17:31



AK Parti Battalgazi Belediye başkan aday adayı Ali Ekinci Malatya 'da esnafları ziyaret etti.Seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren aday adayı Ekinci bu kapsamda Akpınar Mahallesindeki esnaflarla bir araya geldi.Esnaflara hayırlı işler temennisinde bulunan Ekinci, sorun ve sıkıntılarını dinledi.Girdiği her dükkanda esnafların yoğun ilgisiyle karşılaşan Ekinci, esnaflarla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.AK Partinin esnaflara büyük destekler verdiğinden söz eden Ekinci, seçilmeleri durumunda esnaflarla iç içe olacaklarını ve sorunlarını birinci ağızdan dinlemeye gayret edeceklerini ifade etti.En temel ilkelerinden birisinin de birlik ve beraberlik olduğunu kaydeden Ekinci, gittikleri her yerde bunu anlatmaya ve yaşatmaya çalıştıklarını dile getirdi.Esnaflara yapacağı çalışmalardan ve projelerinden bahseden Ekinci, 'Herkese ve her yere hizmet' anlayışına sahip olduklarını aktardı.Esnaflar da Ekinci'ye başarılar dileyerek seçimlerin hayırlı olmasını temenni etti. - MALATYA