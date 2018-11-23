Aday Adayı Ekinci Gazileri Unutmadı

23 Kasım 2018 Cuma 16:34



23 Kasım 2018 Cuma 16:34

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Aday Adayı Ali Ekinci, Gazi, Dul ve Yetimler Derneğini ziyaret etti. Ekinci ziyarette terörle mücadele vurgusu yaptı.Seçim çalışmalarını sürdüren Aday Adayı Ali Ekinci vefa örneği sergileyerek, önemli kuruluşları da ziyaret ediyor. Gazi, Dul ve Yetimler Derneği yöneticileri ile görüşen Ekinci, dernek yöneticileri ile istişare etti. Ziyarette konuşan Ekinci, gaziliğin Allah katında çok yüksek bir mertebe olduğunu hatırlatarak, bütün şehitlere Allah'tan rahmet gazilere de acil şifalar diledi. Ülkenin şehit ve gazilerin bir emaneti olduğunu vurgulayan Ekinci, herkesin bu emanete sımsıkı sahip çıkması gerektiğini kaydetti. Terörle mücadele eden güvenlik güçlerine kolaylıklar dileyen Ekinci, Türkiye'yi bölmeye kimsenin gücünün yetemeyeceğini ifade ederek, bölgedeki bütün terör unsurlarının tek tek yok edileceğine yürekten inandıklarını söyledi.Türk Milletinin hizmetlerin en güzeline layık olduğunun altını çizen Ekinci, kendilerinin de tek gayesinin halka ve Hakka hizmet etmek olduğunu dile getirdi. - MALATYA