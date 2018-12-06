Aday Adayı Ekinci Sosyal Medyada Gündem Oldu

06 Aralık 2018 Perşembe 11:24



06 Aralık 2018 Perşembe 11:24

Ak Parti Battalgazi Belediye Başkan aday adayı Ali Ekinci, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da #Akbattalgazialiekincidiyor hastag'iyle Türkiye gündemine girdi. Hastag'a çok kısa sürede binlerce tweet atıldı ve Ekinci Türkiye gündeminde ikinci sıraya oturdu.Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da bir anda en çok konuşulan "Trend Topic" listesinin 2. sırasına yerleşen Ekinci sosyal paylaşım sitesinde gündem oldu. Ekinci, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayımlayarak, herkese teşekkür etti. Ekinci mesajında, "Gerek sahada, gerek perde arkasında gerekse de sosyal medya platformlarında gönüllü çalışan kardeşlerime teşekkürü bir borç biliyorum. Dün akşam genç kardeşlerimin twitter'da şahsımı Türkiye gündemine taşımalarını takdirle karşılıyorum. Onlara şükranlarımı sunuyorum. Her zaman söylediğim gibi bu birlik ve beraberlik ruhu bizi yarınlara taşıyacaktır. Durmak yok, yola devam" ifadelerine yer verdi. - MALATYA