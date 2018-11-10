Aday Adayı Eşin, Ekibiyle Birlikte AK Parti İl Başkanlığı'na Ziyaret Etti

10 Kasım 2018 Cumartesi 13:35



10 Kasım 2018 Cumartesi 13:35

Aydın'da yerel seçim çalışmalarına ilk başlayan isimlerden biri olan AK Partili Rıdvan Eşin, ekibiyle birlikte AK Parti Aydın İl Başkanlığı'na ziyaret etti. Eşin'e çalışmalarından dolayı teşekkür edip başarılar dileyen AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, bu seçim döneminde zaman sıkıntısı yaşanmayacak şekilde takvim belirlendiğini ve adayların alana daha erken sahaya ineceğini söyledi.Aydın'da yerel seçim çalışmalarına ilk başlayan isimlerden olan ve yaklaşık bir aydır giydirdiği araçlar ve ekipleri ile saha çalışmalarını sürdüren Rıdvan Eşin, AK Parti'den Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık müracaatını yaptı. Ankara'da müracaat dilekçesini AK Parti Genel Merkezi'ne teslim etikten sonra Aydın İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.Şu an itibari ile Aydın ve ilçelerinin yanı sıra pek çok mahallede çalışma yaptıklarını ve azimle çalışmaya devam edeceklerini belirten AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Rıdvan Eşin, "Aydın'ı el ele vererek AK hizmetlerle tanıştırmak için yola çıktık" diyerek bu konuda heyecanlı ve inançlı odluklarını söyledi.Şu an itibariyle Aydın'da ilçe belediyeleri ile birlikte 25 aday adaylığı müracaatı olduğunu belirten AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, "Bu sayı önümüzdeki günlerde artar. Ancak bu yıl genel merkez tarafından seçim süreci takvimi oldukça iyi planlandı. Aralık ayının ilk haftasında adaylar belirlenip süreç içerisinde adaylar alan çalışmalarını tamamlar" diye konuştu. - AYDIN