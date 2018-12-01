Aday Adayları, AK Parti İl Başkanı Karabıyık'a 57. Alay Sancağı Hediye Ettiler

Gölpazarı
'nda AK Parti'den belediye başkanlığı için başvuru yapan 7 aday adayı, İl Başkanı Fikret Karabıyık'ı makamında ziyaret ederek, 57. Alay Sancağı hediye ettiler.
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Yerel Seçimi için aday adaylığı başvurusunda bulunanlara, ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Karabıyık, "Çok anlamlı ve çok güzel bir hediye aldım. Çanakkale
Savaşları'nda düşmanın tam teşekküllü 8 taburuna karşı koyan ve önemli oranda şehit veren 57. Alay, kahramanlıklarıyla ve vatanı için bile bile ölüme gitmeleriyle adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Bu anlamlı hediye için aday adayı arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Gölpazarı ilçemizde 7 aday adaylığı başvurusu aldık. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinde bu ilçemizin de AK belediyeler arasına gireceğine inancım tam. Bu inancın aday adayları arasında olduğunu da görüyorum. Kim aday çıkarsa çıksın diğer aday adayı arkadaşlarının ona vereceği destek ile Gölpazarı ilçemizde bir tarih yazacağız" - BİLECİK
01 Aralık 2018 Cumartesi 12:13