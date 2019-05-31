Aday çıkmadı kongre iptal edildi

Balıkesirspor
Baltok'ta gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda çoğunluk sağlanamadı. Kulübün hazirun listesinde yer alan 29 kişinin yer aldığı kongre çoğunluk sağlanamadığı için 7 Haziran 2019 tarihine ertelendi.
Geçtiğimiz günlerde başkan adaylığını açıklayan Rafet Çetinel
'in kongre öncesi çekilmesinin ardından kongreye aday çıkmadı ve kongre ertelendi. 7 Haziran saat 16: 00'da gerçekleştirilecek olan kongrede ise çoğunluk aranmayacak. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Rafet Çetinel
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