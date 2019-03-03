Aday Listeleri Kesinleşti

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin aday listeleri seçim kurullarınca kesinleştirildi. Buna göre 19 büyükşehir adayı bildiren CHP
, ayrıca 38'i de il olmak üzere 904 seçim bölgesinde aday gösterdi.
YSK'nın belirlediği seçim takvimi kapsamında 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin partilerin resmi aday listeleri açıklandı.
AA muhabirinin parti yetkililerinden aldığı bilgiye göre, İYİ Parti
ile iş birliği kapsamında toplam 19 büyükşehir adayı bildiren CHP, ayrıca 38'i de il olmak üzere 904 seçim bölgesinde aday gösterdi. İYİ Parti ve CHP'nin 23 büyükşehir ve 30 il olmak üzere, toplam 53 ilde işbirliği yaptığı belirtildi. Geçici aday listelerinin tesliminin ardından CHP'nin Karabük
adayı geri çekilirken, İYİ Parti ise Sivas
ve Amasya
adaylarını iş birliği kapsamında geri çekti.
Kesinleşen listeye göre partinin, İstanbul
büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu
, Ankara
adayı Mansur Yavaş
, İzmir
adayı ise Tunç Soyer
oldu.
CHP, Muğla
'nın Bodrum
İlçesi'nde adaylığı il seçim kurulu tarafından reddedilen Mustafa Saruhan
'ın yerine turizmci Ahmet Aras
'ı Belediye Başkan adayı gösterdi.
İzmir'in Balçova
ilçesinde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla açılan davada tazminata mahkum olması nedeniyle adaylığı düşürülen mevcut belediye başkanı Mehmet Ali Çalkaya
'nın yerine ise eşi Fatma Çalkaya aday yapıldı. Gaziantep
'in Şahinbey
ilçesinde ise adaylıktan çekilen Sezgin Sönmez'in yerine Sait Köse
aday oldu.
Tartışma konusu olan Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde Mehmet Fatih Bucak
ve İstanbul Maltepe
'de Ali Kılıç
'ın adaylıkları da kesinleşmiş oldu.
CHP 80 belediye başkanını aday göstermedi
CHP'de, mevcut 230 belediye başkanından 80'i değiştirildi.
CHP'de Zonguldak
Belediye Başkanı Muharrem Akdemir
'in yerine Şenol Şanal, Kırklareli
'de Mehmet Siyam Kesimoğlu
yerine Mehmet Tuna Soykan
, Sinop
'ta Baki Ergül
yerine Barış Ayhan
aday gösterildi. Partinin Burdur
, Çanakkale
, Edirne
, Giresun
ve Yalova
belediye başkanları ise tekrar aday gösterildi.
Partinin 6 büyükşehir belediye başkanından sadece İzmir Büyükşehir Belediyesinde değişikliğe gidildi. CHP burada Aziz Kocaoğlu
yerine Mustafa Tunç Soyer
'i aday yaptı. Özlem Çerçioğlu Aydın
'da, Yılmaz Büyükerşen Eskişehir
'de, Lütfü Savaş Hatay
'da, Osman Gürün
Muğla'da ve Kadir Albayrak Tekirdağ
büyükşehir başkanlıklarında yerlerini korudu.
5 yerde milletvekili aday
CHP'de 5 milletvekili de yerel yönetimler için aday oldu. Bolu Milletvekili Tanju Özcan
, Ordu
Milletvekili Mustafa Adıgüzel
ve Kahramanmaraş
Milletvekili Ali Öztunç
kendi illerinde aday gösterildi. Kocaeli
Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet İzmit
'te, Bursa
milletvekili Erkan Aydın
ise Osmangazi
ilçesinden aday oldu.
CHP, 19 büyükşehir belediye başkan adayından birini, 38 il adayından da sadece 2'sini kadın aday gösterdi. Aydın Büyükşehirde Özlem Çerçioğlu, Amasya'da Serpil Saraçoğlu, Muş
'ta da Tansu Saraç
, CHP'nin kadın adayları olarak yerel seçimlerde yarışacak.
Aday gösterilen ve gösterilmeyen yerler
CHP'nin İstanbul, İzmir ve Ankara dışındaki diğer büyükşehir adayları şunlar oldu:
" Adana
'da Zeydan Karalar
, Mersin
'de Vahap Seçer
, Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen, Antalya
'da Muhittin Böcek
, Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Hatay'da Lütfü Savaş, Mardin
'de Süleyman Sarı
, Muğla'da Osman Gürün, Tekirdağ'da Kadir Albayrak, Malatya
'da Soner Gökçe
, Diyarbakır
'da Veysi Aghan
, Bursa'da Mustafa Bozbey
, Kahramanmaraş'ta Ali Öztunç, Van
'da Nurettin Beyaz
, Ordu'da Mustafa Adıgüzel ve Erzurum
'da Mehmet Sait
Şimşek."
38 ilde aday bildiren CHP'nin, il adayları ise şu şekilde:
"Ağrı Ahmet Meriç
, Amasya Arife Serpil Saraçoğlu
, Ardahan Faruk Demir
, Artvin Demirhan Elçin
, Bartın Mehmet Arslan
, Batman Enver Erdem
, Bayburt
Kağan Eraslan, Bilecik Semih Şahin
, Bingöl Vahdettin Uzunyayla
, Bitlis
Burhan Küsem, Bolu Tanju Özcan, Burdur Ali Orkun Ercengiz
, Çanakkale Ülgür Gökhan
, Çankırı Mustafa İbişoğlu
, Çorum Özgür Kılıç
, Edirne Recep Gürkan
, Erzincan İsmail Taş
, Giresun Kerim Aksu
, Gümüşhane Bedri Ağaç
, Hakkari Metin Koparan
, Iğdır Sözer Sayan
, Karaman Emin Ege
, Kars Taner Toraman
, Kastamonu Mustafa Öztürk
, Kırklareli Mehmet Tuna
Soykan, Kırşehir Selahattin Ekicioğlu
, Kütahya Eyüp Kahveci
, Muş Tansu Saraç, Niğde
Rasim Yılmaz, Rize Ayhan Akyüz
, Siirt
Şakir Sula, Sinop Barış Ayhan, Sivas Ali Akyıldız
, Şırnak Osman Can
, Tunceli Yusuf Kenan Aydın
, Uşak Asım Kalelioğlu
, Yalova Vefa Salman
, Zonguldak Şenol Şanal."
CHP'nin aday çıkarmadığı iller de şu şekilde:
" Adıyaman
, Afyonkarahisar
, Aksaray, Düzce
, Elazığ
, Isparta
, Nevşehir
, Karabük, Kırıkkale
, Kilis
, Osmaniye
, Tokat
, Yozgat
, Gaziantep (Büyükşehir), Balıkesir
(Büyükşehir) Kayseri
(Büyükşehir), Kocaeli (Büyükşehir), Konya
(Büyükşehir), Manisa
(Büyükşehir), Sakarya
(Büyükşehir), Samsun
(Büyükşehir), Şanlıurfa (Büyükşehir), Trabzon
(Büyükşehir) ve Denizli
(Büyükşehir)"
Aydın, Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
Kaynak: AA