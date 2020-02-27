Haberler » Güncel » Aday Öğretmenler Kaymakam Coşgun'la buluştu - Haber

Aday Öğretmenler Kaymakam Coşgun'la buluştu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci faaliyet programı kapsamında 55 aday öğretmen İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun' la buluştu.

27.02.2020 13:34 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:34Aday Öğretmenler Kaymakam Coşgun'la buluştu
'ın ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci faaliyet programı kapsamında 55 aday öğretmen İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun' la buluştu.

Aday Öğretmenler ile bir araya gelen Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun yaptığı konuşmada, "Öğretmenlik mesleği kutsal bir meslek, eğitim–öğretim faaliyetleri içerisinde öğretmenin rolü çok önemlidir. Her çocuğumuzun gönlüne dokunmak gerektiğini ve onları milli ve manevi değerler ile donanmış bireyler olarak yetiştirip; Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk' ün gösterdiği Muasır Medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarak hedefine doğru yürümemiz gerekiyor. Aday öğretmenlerimize meslek hayatları boyunca başarılar dilerim" dedi.

Aday öğretmenleri temsilen bir öğretmen İlçe Kaymakamı Coşgun' a çiçek takdim etti. Bu buluşmada Kaymakam Coşgun'a İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nusret Parlak eşlik etti. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:14  Afrika örgüsü nedir? Afrika örgüsü saç nasıl yapılır? Afrika örgüsü fiyatları ne kadar?
14:11  Şaibe nasıl yazılır? TDK'ya göre şaibe mi, şayibe mi? Şaibe ne demek?
13:46  Çaycı Hüseyin Alparslan Özmol kimdir? Alparslan Özmol kaç yaşında, nereli?
12:28  Zeytinyağı faydaları ve zeytinyağının sağlığa etkileri
12:04  Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Çaykur Rizespor şifresiz mi?
27.02.2020 14:55:19