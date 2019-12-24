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Aday öğretmenlere Ahlat'ın tarihi mekanları tanıtıldı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde göreve yeni başlayan aday öğretmenlere kentin tarihi mekanları gezdirildi.

24.12.2019 09:55 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:00 Aday öğretmenlere Ahlat'ın tarihi mekanları tanıtıldı
'in ilçesinde göreve yeni başlayan aday öğretmenlere kentin tarihi mekanları gezdirildi.

Yapılan ziyaret hakkında gazetecilere açıklamada bulunan Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, "2019-2020 eğitim öğretim yılında görev başlayan öğretmenlerimize Ahlat'ı tanıtmak amacıyla tarihi yerlere gezi düzenlendi. Daha önce kurumsal ve okul ziyaretlerini tamamlayan aday öğretmenlerimiz; Ahlat Müzesi, Mezarlığı, Harabe Şehir ve Emir Bayındır Kümbeti'ni ziyaret etti. Tarihi ilçemizi gezen öğretmenlerimiz, bu gezi ile Ahlat'ımızın tarihine ve kültürüne birebir şahitlik ettiler. Öğretmenlerimiz, Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organize ettiği bu geziden çok memnun kaldıklarını dile getirdiler" dedi.

Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, gezinin organizesinde ve tarihi mekanların tanıtılması noktasında kendilerine destek veren Ahlat Müze Müdürlüğüne ve müzede görevli sanat tarihçisi Cuma İbrahimoğlu ile Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Bildirici, Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi Müdürü Mahmut Akbaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü memurlarından Mustafa Oral'a teşekkür etti. - BİTLİS

Selçuklu, Bitlis, Ahlat, Güncel

Kaynak: İHA

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