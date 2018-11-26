Aday Tanıtım Toplantısında Kırıkkale Başkanı Mehmet Saygılı'nın İsmi Sehven Yazılmıştır

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde partisinin 40 başkan adayını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sırasında Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ile konuşurken "Mehmet, Mehmet" diye bir ismi sahneye çağırdı ve Erdoğan bu hitabından sonra "Ulan beni de Kılıçdaroğlu gibi konuşturdunuz." dedi

Bu hitabın ardından bu ismin Kırıkkale Belediye Başkanı olduğu sanılıp habere konu edilmiştir. Sehven yapılan bu hatadan dolayı Kırıkkale Belediyesi Başkanı Mehmet Saygılı ve Kırıkkale halkından özür dileriz.

Kamuoyuna duyurulur...