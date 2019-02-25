Adaya Göre Parti Değiştiren Seçmen, İzleyenleri Kırıp Geçirdi

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31 Mart seçimlerine sayılı günler kala adaylarla vatandaşlar arasında ilginç diyaloglar yaşanıyor. Bunun son örneğini AK Parti'nin İstanbul'daki kalelerinden biri olarak gösterilen Sultanbeyli'de gördük.

"BEN CHP'LİYİM, 74 SOLCUSUYUM"

Bu ilçede seçim çalışmalarını sürdüren Büyük Birlik Partisi Adayı, karşılaştığı vatandaşlardan birinden destek istedi. BBP adayına çözülmesini istediği sorunları sıralayan vatandaş, "Ben CHP'liyim. 74 solcusuyum. Oyum senindir" ifadesini kullandı.

İMAMOĞLU'NU GÖRÜNCE "AKP'LİYİM" DEDİ

Aynı vatandaş, önceki gün seçim çalışmaları kapsamında Sultanbeyli'de esnaf ve dernek ziyaretlerinde bulunan Ekrem İmamoğlu ile karşılaştı. Buraya kadar her şey normal... Ancak BBP adayına "CHP'liyim, oyum senindir" diyen vatandaş, bu kez İmamoğlu'na "Ben AKP'liyim, oyum senindir" diyerek destek vereceğini açıkladı.