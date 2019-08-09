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Adaya terk edilen eşek sahiplendirildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, adaya terk edilmiş görüntüleri sosyal medyada paylaşıldıktan sonra bulunan eşek, sahiplendirildi.

09.08.2019 14:58 Adaya terk edilen eşek sahiplendirildi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, adaya terk edilmiş görüntüleri sosyal medyada paylaşıldıktan sonra bulunan eşek, sahiplendirildi.
Bozburun Mahallesi'ndeki Koca Ada'ya bir eşek bırakıldığı ve aç susuz kaldığı yönündeki görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, AKUT ve Marmaris Belediyesi ekipleri ile hayvanseverler hayvanı bulup barınağa getirdi.
Marmaris Hayvan Hakları Derneği Başkanı Tülay Yıldız ve belediye yetkililerinin çağrısı üzerine Gülizar Şahyılmaz, "Bahtiyar" adı verilen eşeği sahiplenmek istediğini görevlilere bildirdi.
Marmaris Belediyesi ekipleri, eşeği Şahyılmaz'a teslim etti.
Eşeğin aç susuz kaldığı yönündeki görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine AKUT ve Marmaris Belediyesi ekipleri ile hayvanseverler, 6 Ağustos'ta arama çalışmalarından bir sonuç alamayınca Koca Ada'ya ot ve su bırakıp dönmüş, gezi teknesi kaptanı tarafından bulunan hayvan barınağa teslim edilmişti.

Marmaris Belediyesi, Marmaris, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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