Adaylar Eşit Oy Alınca Muhtar Kurayla Belirlendi

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Zonguldak'ın Beycuma beldesindeki bir mahallede adaylar eşit oy alınca kazanan kura çekimi sonucu belirlendi.Merkez ilçeye bağlı Beycuma beldesindeki Çamlık Mahallesin'nde kayıtlı 77 seçmenin 76'sı oy kullandı. Yapılan sayım sonucu 5 muhtar adayı arasından Şener Körpe (41) ile Fahri Yüksel, 22'şer oy aldı.Oyların yeniden sayılması da sonucu değiştirmeyince sandık başkanı, kura çekilmesine karar verdi. Yapılan kura çekimini kazanan evli ve 2 çocuk babası Körpe, muhtar oldu.Mahallede 25 yıldır muhtarlık yapan babası Necmettin Körpe'den bayrağı devralan Şener Körpe, mahallesine hizmet edebilecek olmanın heyecanını yaşıyor.Şener Körpe, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallede 25 yıldır muhtarlığı babasının yaptığını belirterek, muhtarlığı babasından devraldığı için mutlu olduğunu söyledi.Seçim sürecinin yoğun geçtiğini anlatan Körpe, "Mahallemi seviyorum, mahallem için her şeyi yapacağıma eminim. 77 seçmenimiz vardı, bir seçmenimiz gelmedi. 22'şer oy aldık ve kuraya kaldık. Kuradan ben çıktım, Allah bana nasip edip, benim yüzümü güldürdü." diye konuştu."Güzey şeyler yapmak istiyorum"Körpe, seçimlerin dostane şekilde geçtiğini ve rakiplerini kendisini tebrik ettiğini ifade ederek, şöyle devam etti:"Oylar sayıldıktan sonra 22-22 beraber kaldık. Başkan iki kağıda Fahri Yüksel ve Şener Körpe şeklinde yazdı, ikisini de masanın üzerine attı ve bir tanesini seçti. Şansıma ben çıktım. O an benim için güzeldi. Onlar muhtar seçilseydi ben de onları tebrik edecektim. Daha önce kurayla muhtar seçilmemişti, ilk defa oluyor. Ne gerekiyorsa, ne hizmet isteniyorsa muhtar olarak onu yapacağım. Güzey şeyler yapmak istiyorum."Baba Necmettin Körpe (67) de mahalleye 25 yıl hizmet verdiğini, şimdiyse oğlunun hizmet verecek olmasından gurur duyduğunun dile getirerek, oğlunun kendisinden daha iyi hizmet vermesini dilediğini, dürüst olup vatandaşlarla yakından ilgilenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.