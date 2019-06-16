16.06.2019 21:32
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Adaylar tartışma programına nasıl geldi

Adaylar tartışma programına nasıl geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerinin yenileneceği 23 Haziran'a günler kala Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu ilk kez bir televizyon programında karşı karşıya geliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerinin yenileneceği 23 Haziran'a günler kala Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu ilk kez bir televizyon programında karşı karşıya geliyor.

Program için Lütfü Kırdar'a ilk gelen isim ise Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu, eşi ve büyük oğlu ile birlikte saat 20:25 sıralarında, yayının yapılacağı Lütfü Kırdar Kongre Salonu'na geldi. Kendisini bekleyen gazetecileri selamlayan İmamoğlu salona giriş yaptı.

YILDIRIM EŞİ İLE BİRLİKTE GELDİ

AK Parti adayı Binali Yıldırım ise programın başlama saatine 4 dakika kala kongre merkezine geldi. Binali Yıldırım kongre merkezine eşi Semiha Yıldırım ile birlikte geldi ve gazetecileri selamlayarak kongre merkezine girdi.

Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım, İmamoğlu, Güncel

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