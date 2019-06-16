16.06.2019 11:03
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Adaylar yine kolye ve takılarla geldi

Adaylar yine kolye ve takılarla geldi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2. oturumu Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girecek adaylar bütün uyarılara rağmen kolye ve takılarıyla gelince görevlilere zor anlar yaşadı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2. oturumu Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girecek adaylar bütün uyarılara rağmen kolye ve takılarıyla gelince görevlilere zor anlar yaşadı.

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün gerçekleştirildi. Bugün ise adaylar 2. oturum olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmek için sınava girecekleri okulları akın etti. Saat 09.00'dan itibaren adaylar salonlara alınmaya başlandı. Adaylar polisler tarafından aranarak ve kimlik kontrolü yapılarak içeri alındı. Ancak tüm uyarılara rağmen özellikle kadın adaylar, kolye ve takılarla gelince salona bir süre giremedi. Kadın adaylar kolye ve takıları çıkartıktan sonra salona alındı. Bazı erkek adaylar da anahtarlık ve diğer eşyalarla gelince salona girmek için bir süre beklemek zorunda kaldı.

Adaylar saat 10.00'a kadar salonlara alındı. Görevliler sık sık adayları en son girişin saat 10.00'da olduğunu hatırlattı. Dün bir çok aday geç kalıp sınava giremezken bugün Adana'da geç kalan aday olmadı.

Saat 10.00'da okulun kapısı kapanarak 10.15'te sınav başladı. Adaylar içeride ter dökerken aileler dua okudu.

Öğleden sonra da saat 15.45'te ise Yabancı Dil Testi (YDT) için yapılacak. - ADANA
Kaynak: İHA
Adana, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel

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