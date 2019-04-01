Adayların Aldıkları Oy Sayıları Belli Oldu

Kaynak: İHA

'31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Samsun'da oy kullanılan sandıkların yüzde 100'ünün açılmasının ardından Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının aldıkları oy sayısı belli oldu.Buna göre; 31 Mart yerel seçimlerde Samsun'da 3 bin 381 sandıkta 814 bin 428 kişi oy kullandı. Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak seçime giren ve Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mustafa Demir 379 bin 36 oy aldı. Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Hayati Tekin ise 213 bin 334 oy alırken, bağımsız aday olarak seçime giren Erhan Usta da 168 bin 474 oyda kaldı.Necattin Demirtaş 93 bin 263 oy aldıİlkadım ilçesinde, Cumhur İttifakı AK Parti İlkadım Belediye Başkan Adayı Erdoğan Tok, 81 bin 779 oy alırken, Millet İttifakı'nın İlkadım Belediye Başkan Adayı olarak seçime giren ve İlkadım Belediye Başkanı seçilen Necattin Demirtaş ise 93 bin 263 oy aldı.Cemil Deveci ise 54 bin 76 oy aldıAtakum ilçesinde, Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin 52 bin 910 oy alırken, Millet İttifakı'nın Atakum Belediye Başkan Adayı olarak seçime giren ve Atakum Belediye Başkanı seçilen Cemil Deveci ise 54 bin 76 oy aldı.İbrahim Sandıkçı 34 bin 655 oy aldıCanik ilçesinde, Cumhur İttifakı AK Parti Canik Belediye Başkan Adayı olarak seçime giren ve Canik Belediye Başkanı seçilen İbrahim Sandıkçı 34 bin 655 oy aldı. Millet İttifakı'nın Canik Belediye Başkan Adayı Atıf Yiğit ise 14 bin 550 oy alabildi.Hasan Togar 17 bin 221 oy aldıTekkeköy ilçesinde, Cumhur İttifakı AK Parti Tekkeköy Belediye Başkan Adayı olarak seçime giren ve Tekkeköy Belediye Başkanı seçilen Hasan Togar 17 bin 221 oy aldı. İYİ Parti Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Mustafa Candal ise 13 bin 90 oy alabildi.İlyas Acar 8 bin 976 oy aldıAlaçam ilçesinde, Cumhur İttifakı MHP Alaçam Belediye Başkan Adayı olarak seçime giren ve Alaçam Belediye Başkanı seçilen İlyas Acar, 8 bin 976 oy aldı. Demokrat Parti Alaçam Belediye Başkan Adayı Atalay Yılmaz ise 5 bin 429 oy aldı.Şerif Kılağuz 7 bin 934 oy aldıAsarcık ilçesinde, Cumhur İttifakı MHP Asarcık Belediye Başkan Adayı olarak seçime giren ve Asarcık Belediye Başkanı seçilen Şerif Kılağuz 7 bin 934 oy alırken, İYİ Parti Asarcık Belediye Başkan Adayı Bahri Köşüş 2 bin 67 oy alabildi.Halil Kalaycı 10 bin 695 oy aldıAyvacık ilçesinde, Cumhur İttifakı AK Parti Ayvacık Belediye Başkan Adayı olarak seçime giren ve Ayvacık Belediye Başkanı seçilen Halil Kalaycı 10 bin 695 oy aldı. Büyük Birlik Partisi Ayvacık Belediye Başkan Adayı Erdal Avcı ise 3 bin 542 oy alabildi.Hamit Kılıç 59 bin 605 oy aldıBafra ilçesinde, Cumhur İttifakı AK Parti Bafra Belediye Başkan Adayı olarak seçime giren ve Bafra Belediye Başkanı seçilen Hamit Kılıç 59 bin 605 oy alırken, İYİ Parti Bafra Belediye Başkan Adayı Rızvan Aksoy ise 13 bin 271 oy aldı.Halit Doğan 61 bin 824 oy aldıÇarşamba ilçesinde, Cumhur İttifakı AK Parti Çarşamba Belediye Başkan Adayı olarak seçime giren ve Çarşamba Belediye Başkanı seçilen Halit Doğan 61 bin 824 oy aldı. CHP Çarşamba Belediye Başkan Adayı Altan Karabulut ise 12 bin 367 oy alabildi.Sebahattin Özdemir 14 bin 563 oy aldıHavza ilçesinde, Cumhur İttifakı AK Parti Havza Belediye Başkan Adayı olarak seçime giren ve Havza Belediye Başkanı seçilen Sebahattin Özdemir 14 bin 563 oy alırken, CHP Havza Belediye Başkan Adayı Mehtap Yeşilbaş ise 7 bin 512 oy aldı.İbrahim Sarıcaoğlu 7 bin 547 oy aldıKavak ilçesinde, Cumhur İttifakı AK Parti Kavak Belediye Başkan Adayı olarak seçime giren ve Kavak Belediye Başkanı seçilen İbrahim Sarıcaoğlu 7 bin 547 oy aldı. İYİ Parti Kavak Belediye Başkan Adayı Şerif Ün ise 6 bin 305 oy alabildi.Nurhan Yapıcı Özel 7 bin 80 oy aldıLadik ilçesinde, Cumhur İttifakı AK Parti Ladik Belediye Başkan Adayı olarak seçime giren ve Ladik Belediye Başkanı seçilen Nurhan Yapıcı Özel 7 bin 80 oy alırken, İYİ Parti Ladik Belediye Başkan Adayı İbrahim Ünsal ise, 3 bin 694 oy aldı.Halil Akgül 9 bin 630 oy aldıSalıpazarı ilçesinde, Cumhur İttifakı AK Parti Salıpazarı Belediye Başkan Adayı olarak seçime giren ve Salıpazarı Belediye Başkanı seçilen Halil Akgül, 9 bin 630 oy aldı. İYİ Parti Salıpazarı Belediye Başkan Adayı Refaettin Karaca ise 5 bin 57 oy alabildi.Alı Kılıç 28 bin 587 oy aldıTerme ilçesinde, Cumhur İttifakı AK Parti Terme Belediye Başkan Adayı olarak seçime giren ve Terme Belediye Başkanı seçilen Alı Kılıç 28 bin 587 oy alırken, Saadet Partisi Terme Belediye Başkan Adayı Ali Yüksel ise, 18 bin 504 oyda kaldı.İbrahim Sadık Edis 42 bin 810 oy aldıVezirköprü ilçesinde, Cumhur İttifakı AK Parti Vezirköprü Belediye Başkan Adayı olarak seçime giren ve Vezirköprü Belediye Başkanı seçilen İbrahim Sadık Edis, 42 bin 810 oy alırken, CHP Vezirköprü Belediye Başkan Adayı Onur Bayburtlu ise 18 bin 504 oy alabildi.Hüseyin Kıyma 3 bin 275 oy aldıYakakent ilçesinde, Cumhur İttifakı AK Parti Yakakent Belediye Başkan Adayı olarak seçime giren ve Yakakent Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Kıyma 3 bin 275 oy aldı. CHP Yakakent Belediye Başkan Adayı Ramazan Şensoy ise 2 bin 119 oy aldı.10 bin 595 oy aldı19 Mayıs ilçesinde, Cumhur İttifakı AK Parti 19 Mayıs Belediye Başkan Adayı olarak seçime giren ve 19 Mayıs Belediye Başkanı seçilen Osman Topaloğlu 10 bin 595 oy alırken, İYİ Parti 19 Mayıs Belediye Başkan Adayı Ahmet Topal ise 5 bin 692 oyda kaldı. - SAMSUN