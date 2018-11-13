İmam, Camideki Vaaz Kürsüsünden Belediye Başkan Adayı Olduğunu Açıkladı

Samsun'un Ayvacık ilçesindeki Merkez Camii imamı İmdat Atmaca, cuma namazı öncesi cami kürsüsünde dini konulardaki vaazının sonunda yaklaşan yerel seçimlerde belediye başkanlığına aday olmak için istifa ettiğini duyurdu, hizmete talip olduğunu açıkladı. İmam İmdat Atmaca'nın vaaz kürsüsünde yaptığı adaylık konuşma görüntüleri paylaşıldığı sosyal medyada tepki çekti. Kürsüden yapılan adaylık açıklamasıyla ilgili konuşan Diyanet İşleri eski Başkan Yardımcısı Ahmet Şark, cami kürsüsünü siyasete alet etmenin, dini, vicdani ve insani olmadığını belirterek, "Bu büyük vebaldir" dedi.

"BELEDİYE BAŞKANI OLARAK SİZLERE HİZMET ETMEK İSTERİM"

Ayvacık'taki Merkez Camii'nde görev yapan 20 yıllık imam İmdat Atmaca, önceki hafta cuma namazı için kürsüde dini konularda vaaz verdi. Atmaca, vaazın sonunda yaklaşan belediye başkanlığı seçimlerinde Ayvacık Belediye Başkanlığı için aday olacağını duyurdu. İmam Atmaca, "Sizlerle çok güzel günler geçirdik. Köylerde ve Ayvacık merkezde büyük hizmetler yaptık. Yoksullara ulaşmaya çalıştık, zor durumda olanlara yardım elini uzatmak için hep birlikte kenetlendik. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu teşekkürü yapma nedenim 20 yıldan beri ilçemize hizmet ettiğimizi söyledik. Şimdi de Ayvacık merkez camisindeki hizmetimiz bugün itibari ile son buluyor. Yaklaşan yerel seçimlerde belediye başkanı olarak sizlere hizmet edebilmek için istifa ettim. Nasip olursa farklı bir kurumda sizlere hizmet etmeye gayret edeceğim. Eğer ki nasip olmazsa başka bir camide görevimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"AMAÇLARI BİZİ YIPRATARAK SİYASİ RANT SAĞLAMAK"

İmam İmdat Atmaca'nın vaaz kürsüsünde yaptığı konuşmanın görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı. İmamın vaaz kürsüsünde yaptığı konuşma bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. İmam İmdat Atmaca, "Cemaatime veda konuşması yaptım. Bu bir veda konuşmaydı. Birileri bu veda konuşmamı saptırmak istiyor. Amaçları bizi yıpratarak siyasi rant sağlamak" dedi.

"CAMİDE KALMASI UYGUN OLURDU"

Ayvacık halkı da İmam İmdat Atmaca'nın cuma namazı öncesinde vaaz kürsüsünde adaylığını duyurduğunu belirtti. Muhittin Köroğlu, "Hocayı camiden tanıyoruz, camide namaz kıldırıyordu. Kendisini camiden başka bir yerde tanımıyorum. Aday olduğunu duydum, yapar mı yapamaz mı bilmiyorum. Adaylığını duyurdu ama camide kalması daha uygun olurdu" dedi.

ŞARK: CAMİ KÜRSÜSÜNÜ SİYASETE ALET ETMEK İNSANİ DEĞİL

Konuyla açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri eski Başkan Yardımcısı Ahmet Şark da cami vaaz kürsüsünden siyasi içerikli konuşma yapılmasının caiz olmadığına dikkat çekti. Şark, "Camiler Allah'ın evleridir. Camilerde dini mevzulardan bahsedilir. Cami görevlileri aynı zamanda peygamber efendimizin vekilleridir. Cami küsülerinden 'Allah, peygamber buyurdu' izahatları verilir. Camiler insanları bir araya getiren Allah'ın evleridir. Her kesimden cemaat camiye ibadet için gelir. Cami görevlileri siyaset üstü kalmaları gerekir. Cami kürsüsünü siyasete alet etmek, dini, vicdani ve insani değildir. Bunun aksi davranışlar din adamlarına karşı olan saygınlığı ortadan kaldırmaya yönelik davranıştır. Bir insan aday olabilir. İstifa eder ve adaylığını açıklar. Çıkıp kürsüden cemaate ben 'Şu kadar zamandır imamlık yapıyorum, bundan sonra siyasi hizmetlerde bulunacağım' demesi o cemaatin onun şahsında din adamlarına olan saygısını ve inancını yitirir. Bir adamı günaha sevk etmeye vesile olduğundan da caiz değildir. Büyük vebaldir" ifadelerini kullandı.