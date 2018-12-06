Adaylık Başvurusuna Giderken Kazada Ölen MHP'liler Toprağa Verildi

06 Aralık 2018 Perşembe 17:35



06 Aralık 2018 Perşembe 17:35

SİNOP'un Durağan ilçesinden MHP Belediye Başkan adaylığı başvurusu için gittikleri Ankara'da trafik kazasında yaşamını yitiren Ali Dalkılıç (68) ile MHP Durağan İlçe Başkanı Osman Yıldırım'ın (49) cenazeleri toprağa verildi.Kaza, dün sabah saatlerinde Ankara'nın Akyurt ilçesi Tekebeli mevkisinde meydana geldi. Sinop Durağan MHP İlçe Başkanı Osman Yıldırım yönetimindeki 06 BC 3780 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından otomobilden çıkarılan yaralılardan Ali Dalkılıç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan ve Ankara Numune Hastanesi'ne kaldırılan Durağan MHP İlçe Başkanı Osman Yıldırım da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yıldırım'ın yardımcısı Hayrettin Ateş ise Akyurt Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Numune Hastanesi'ne sevk edildi.Evli ve 4 çocuk babası Ali Dalkılıç'ın 1994-2004 yılları arasında Durağan Belediye Başkanlığı görevinde bulunduğu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanlığı adaylık başvurusu için MHP Genel Merkezi'ne gittiği öğrenildi.TOPRAĞA VERİLDİLERKazada yaşamını yitiren Ali Dalkılıç ile MHP Durağan İlçe Başkanı Osman Yıldırım için Durağan ilçesindeki İsmail Bey Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Durağan Kaymakamı Osman Çelikkol, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Dalkılıç'ın cenazesi ilçe mezarlığında, Yıldırım'ın cenazesi de Yandak köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.Aynı kazada yaralanan Hayrettin Ateş'in ise Ankara'da tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - Sinop