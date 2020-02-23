Haberler » Güncel » ADD Kırşehir Şubesi'nde olağan genel kurul yapıldı - Haber

ADD Kırşehir Şubesi'nde olağan genel kurul yapıldı

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kırşehir Şubesi'nin 13. olağan genel kurulunda Birol Yurdugül yeniden başkan seçildi.

23.02.2020 16:46 | Son Güncelleme: 23.02.2020 17:02ADD Kırşehir Şubesi'nde olağan genel kurul yapıldı
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Şubesi'nin 13. olağan genel kurulunda Birol Yurdugül yeniden başkan seçildi.
Dernek binasında gerçekleşen genel kurulda konuşan Yurdugül, Atatürk ilke ve devrimlerinin hayata geçirilmesi ve çağdaş uygarlık düzeninin yakalanması için çalıştıklarını söyledi.
Konuşmaların ardından 250 delegeden 204'ünün oy kullandığı genel kurulda Yurdugül, 201 delegenin oyunu alarak yeniden ADD Kırşehir Şube Başkanı oldu.
Kongreye, CHP Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile ilçe belediye başkanları, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
23.02.2020 17:34:56