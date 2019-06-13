ADD Soma Şubesi açıldı

Kaynak: AA

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Soma Şubesinin yeni hizmet binası, genel başkan Hüseyin Emre Altınışık'ın katıldığı törenle açıldı.Derneğin, Bülent Ecevit Parkı içindeki yeni hizmet binasının açılış töreninde konuşan Altınışık, bu yıl ADD'nin 30. kuruluş yıl dönümünü ve Milli Mücadelenin 100. yılını kutladıklarını hatırlattı.Altınışık, dernek şubesinin yeni hizmet binası için emeği geçenlere teşekkür ederek, "Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ve Soma Belediyesine teşekkür ediyorum. Çünkü Soma'ya demokrasi kalesi inşa ettiler, Soma'ya bir Türkiye ittifakının bayrağını çektiler. 'Türkiye İttifakı' derken bu siyasi bir söz değil. Türkiye İttifakı ancak bir zeminde yapılırsa gerçekleşebilir. O zemin doğru zemindir. O zeminin adı da Atatürkçü düşüncedir." dedi.ADD Soma Şube Başkanı Önder Adar da açılışa katılan herkese ve hizmet binasının yapımında verdiği destekten ötürü Soma Belediyesine teşekkür etti.Konuşmaların ardından kurdele kesilerek deneğin Soma şubesi hizmete açıldı.Açılışa, Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Aksoy, CHP İlçe Başkanı Levent Elbinsoy, MHP ilçe Başkanı Adem Yıldırım, ADD üyeleri ve vatandaşlar katıldı.