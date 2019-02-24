Add Yeni Başkanını Seçti

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) başkanlığına, Hüseyin Emre Altınışık seçildi.<br><br>Dernekten yapılan açıklamaya göre, Genel Merkez Yönetim Kurulu bugün toplandı.<br><br>Toplantıda, Genel Başkanlığa Hüseyin Emre Altınışık seçildi.<br><br>Genel Başkan Yardımcılığına Tolga Kale, Genel Sekreterliğe Ersan Petekkaya, Genel Sekreter yardımcılıklarına Melek Esmer ve Sevil Nazan Keskin getirildi.<br><br>Yönetim Kurulu, Anıtkabir ile derneğin Kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy'un kabrini ziyaret etti.