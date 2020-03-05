Addams Ailesi Filmi

Addams Ailesi Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Kocasına ve çocuklarına kendini adamış bir kadın olan Morticia, ailesini bir arada tutan soluk tutkaldır. Güler yüzlü, kötücül ve tutkulu bir şekilde karısına aşık olan aile babası Gomez, her zaman girişimci ruhunu korumaktadır. Ailenin çocukları ise uzun örgülü saçları ve iğneleyici mizahı ile zeki genç kız Wednesday ve bulabileceği en büyük tehdit ve tehlikelerin peşinden koşan 10 yaşındaki Pugsley'dir. Ancak evin bireyleri bunlarla sınırlı değildir. Ailenin çılgın amcası Fester iyi huylu, neşeli ve her şekilde kargaşaya yol açabilirken, Büyükanne ise çok sevdiği torunlarına yarasalar ve kafatasları gibi şekiller vererek pişirdiği şekerli kurabiyeler yapmaya bayılmaktadır. Aile yaklaşan kutlamaları için hazırlıkların ortasındayken reality-show programının kraliçesi olan Margaux Needler ortaya çıkar ve muhtemelen ortalığı karıştıracaktır.Greg Tiernan, Conrad VernonMatt Lieberman, Pamela Pettler, Charles AddamsAnimasyonThe Addams FamilyMGM(Metro-Goldwyn-Mayer)2019ABD, İngiltere, Kanadaİngilizce99 dk.UIP Türkiye06.12.2019