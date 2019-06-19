19.06.2019 16:58
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Addis Ababa'da motosiklet kullanımı yasaklandı

Addis Ababa

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da suç oranını azaltmak için motosiklet kullanımı yasaklandı.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da suç oranını azaltmak için motosiklet kullanımı yasaklandı. 7 Temmuz'dan itibaren yasak başlayacak.

Başkent Addis Ababa'da artan hırsızlık ve suç olayları dolayısıyla motosiklet kullanımı yasaklandı. Addis Ababa'da 7 Temmuz'dan itibaren motosiklet kullanılamayacak. Addis Ababa Şehir Yönetimi Başkan Yardımcısı Takele Uma, şehirdeki elçilikler ve posta hizmetleri dışında tüm motosiklet kullanımına yasak getirildiğini açıkladı. Uma, son yıllarda trafik sıkışıklığını önlemenin bir aracı olarak motosiklet kullanımının arttığını, Kenya gibi diğer birçok Afrika ülkesinde yaygın olarak kullanılmadığını belirtti. Motosiklet kullanımın yaygınlaşmasıyla hırsızlık oranında artış olduğu öne sürülüyor. - ADDİS ABABA
Kaynak: İHA
Etiyopya, Addis Ababa, Motosiklet, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:16 Mevsimlik işçiler jandarmanın kanatları altında
18:11 Cinayet şüphelisi yakalanarak tutuklandı
18:09 Şanlıurfa'da yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandı
18:08 Park halindeki 5 tırın deposundan mazot hırsızlığına adli kontrol
18:06 Bolu'da selden kapanan D-100 karayolu ulaşıma açıldı
18:05 Su kanalına uçan otomobildeki 3 kişiyi itfaiye kurtardı
17:51 Samatya Sahili'nde bulunan evdeki yangın korkuttu