Adebayor, Club Olimpia ile sözleşme imzaladı

Hes Kablo Kayserispor 'dan ayrılarak Türkiye kariyerini noktalayan Emmanuel Adebayor'un yeni adresi, Paraguay Ligi'nde son 4 sezonun şampiyonu Club Olimpia oldu.

35 yaşındaki yıldız golcü Paraguay temsilcisiyle anlaştığını bir video ile duyurdu.

Güney Amerika ekibinin Togolu yıldızı kadrosuna katmak için başlattığı kampanyada 13 bin 875 taraftar 60 saat içinde kulübe üye oldu.

BAŞKAN KAMPANYA BAŞLATMIŞTI

Emmanuel Adebayor için Olimpia başkanı ses getiren bir kampanya başlatmıştı. Adebayor'un maliyetini karşılamak için 5 bin yeni üyeye ihtiyaç duyduklarını belirten başkan Trovato geride kalan hafta sonunda bu rakama ulaşmak istediklerini söylemişti.

Paraguay ekibinin taraftarları da Adebayor için başkanın bu çağrısına kulak verdi ve 60 saat içinde 14 bin kişi üyelik için başvuruda bulundu.

Süper Lig'de daha önce Medipol Başakşehir forması da giyen Adebayor kariyerinde Monaco, Arsenal, Manchester City, Real Madrid ve Tottenham gibi devlerde de top koşturdu.