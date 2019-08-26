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Adebayor imza için Kayseri'ye geldi

İstikbal Mobilya Kayserispor ile prensipte anlaşan Adebayor Kayseri'ye geldi.

26.08.2019 13:16
Adebayor imza için Kayseri'ye geldi

İstikbal Mobilya Kayserispor ile prensip anlaşmasına varan Emmanuel Adebayor, imza için Kayseri'ye geldi.

TARAFTARLAR FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Ülkesi Togo'dan İstanbul'a, ardından Kayseri Havalimanı'na gelen Adebayor, basın mensuplarına açıklama yapmadı. Bir grup taraftar, sarı-kırmızılı kulübün atkısını hediye ettikleri Adebayor ile fotoğraf çektirdi.

Havalimanından kulüp tesislerine geçen Adebayor'un, sağlık kontrolünün ardından bugün kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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Adebayor imza için Kayseri'ye geldi

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Kaynak: AA

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