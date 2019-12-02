Haberler » Güncel » Adebayor: 'Kalbim her zaman bu kulüple kalacak' - Haber

Adebayor: "Kalbim her zaman bu kulüple kalacak"

Kayserispor formasıyla son maçına Beşiktaş karşısında çıkan Emmanuel Adebayor karşılaşmanın ardından konuştu.

02.12.2019 23:25 | Son Güncelleme: 02.12.2019 23:25Adebayor:
formasıyla son maçına karşısında çıkan Emmanuel Adebayor karşılaşmanın ardından konuştu. Fiziksel olarak Kayserispor'dan ayrıldığını söyleyen golcü oyuncu, "Ama kalbim her zaman bu kulüple kalacak" diye konuştu.
Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 4-1 mağlup olan Kayserispor'da Emmanuel Adebayor'la yollar ayrıldı. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan golcü futbolcu, bu kararı almanın zor olduğunu belirterek, "Böyle kararlar çok zor olur ve benim için de çok zordu. Önemli bir karardı, hayatımın en önemli kararlarından birisiydi. Bu takıma geldiğim günden beri, enerjimi ve isteğimi vermeye çalıştım. Takım için her şeyimi verdim. Ama bazen kafanızda bazı sorunlar olur, ailenizi düşünürsünüz ve gelecekle ilgili bazı kararlar almanız gerekir. Bu kararlar da ivedi olmalıdır. Ben de sonuç olarak burada devam etmeme kararı aldım. Fiziksel olarak buradan ayrılma kararı alsam da, kalbim her zaman bu takımda kalacak" diye konuştu.
"AİLEMLE VAKİT GEÇİRMEK İSTİYORUM"
Futbolda böyle durumların her zaman olabileceğini söyleyen Adebayor, "Benim kafamı toparlayıp geleceğe bakmam gerekiyor. Türkiye defterini kapattım ya da kapatmadım diyemem, hayatta her şey olabilir. Benim biraz dinlenip ailemle vakit geçirmem gerekiyor. Burada 3 harika yıl geçirdim ve 3 yılın sonunda, Türkiye Ligi'nin Avrupa'nın en iyi liglerinden birisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada çok iyi bir lig var. Şu an için anlaştığım bir takım yok. Ülkeme gidip çocukluk arkadaşlarımla, ailemle vakit geçirmeyi düşünüyorum. Kafamı toparlamak istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
(İHA)

Emmanuel Adebayor, Kayserispor, Beşiktaş, Adebayor, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:24 Kocaeli'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Haber
00:22 Zonguldak'ta barakasını "silah imalathanesi"ne çeviren şüpheli gözaltına alındı - Haber
00:18 Yemen ordusu: Hudeyde'de ateşkes başladığından bu yana 217 sivil öldü - Haber
00:15 Selahattin Demirtaş'ın kardeşi: Hayati tehlike doğuracak bir durum tespit edilmedi - Haber
00:14 Malta'da Başbakan Muscat'ın istifası için gösteri düzenlendi - Haber
23:57 Adalet Bakanlığı'nın yaptığı arabuluculuk sınavına 200 milletvekilinin de girdiği ortaya çıktı - Haber
22:57 Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de devam eden operasyonlarda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı - Haber
22:46 Arnavut depremzede, yardım malzemesi dağıtan Türk subayına sarılıp ağladı - Haber
22:42 Şüpheli valiz, bomba imha robotu Ertuğrul'un bağladığı fünye ile patlatıldı - Haber
22:03 Barışmak istemeyen eski sevgilisini öldürüp, intihar etti
12:44 Suudi Arabistan'a ait helikopter, Husiler tarafından füzeyle vuruldu
12:27 İmamoğlu'nun görüntülerinden sonra sosyal medyada Binali Yıldırım gündem oldu
11:42 Deprem uzmanı Ahmet Ercan: İstanbul'da 2045 yılında gerçekleşecek 2 büyük deprem bekliyorum
10:46 Ekrem İmamoğlu'nun içkili yemek masasını Canan Kaftancıoğlu mu sızdırdı?
3.12.2019 00:33:45