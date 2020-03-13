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Adebayor, yaptığı insanlık dışı faul sonrası kırmızı kart gördü

Medipol Başakşehir ve Kayserispor'un eski futbolcusu Adebayor, Paraguay'da oynanan maçta rakibine yaptığı sert faul ile gündeme geldi.

13.03.2020 08:45 | Son Güncelleme: 13.03.2020 08:53

Ülkemizde Medipol Başakşehir ve Kayserispor 'da da forma giymiş olan Togolu yıldız futbolcu Adebayor , son çıktığı maçta herkesi hayrete düşüren bir faul yaptı. Paraguay 'ın Olimpia takımında oynayan Adebayor, Defensa Justicia ile oynanan maçta yaptığı sert hareket sonrası kırmızı kart gördü.

BÜYÜK ELEŞTİRİ ALDI

Karşılaşmada 72. dakika oynanırken rakibinin kafa ile çıktığı topa uçan tekme hareketi ile karşılık veren Adebayor, o dakikada maçı 1-0 önde götüren Olimpia'yı 10 kişi bıraktı. Olimpia maçı 2-1 kazanırken, Adebayor'un yaptığı hareket Paraguay'da eleştirilere neden oldu.

Olimpia'nın gollerini 60. dakikada Carlos Rolon, 80. dakikada ise Montenegro Benitez kaydetti. Defensa Justicia'nın tek golünü ise 90+1'inci dakikada Marcelo Benitez attı.

SON OLARAK KAYSERİSPOR'DA OYNADI

Kariyerinde Monaco, Arsenal, Manchester City, Real Madrid, Tottenham gibi dev takımlar bulunan Adebayor, 2017 yılında bedelsiz olarak geldiği Medipol Başakşehir'de iki yıl oynamıştı. Adebayor, daha sonra yine bedelsiz olarak Kayserispor'a transfer olmuştu. Yarım sezon Kayserispor'da oynadıktan sonra sarı-kırmızılı ekipten ayrılan Adebayor, Paraguay'a gitmişti.

Adebayor, yaptığı insanlık dışı faul sonrası kırmızı kart gördü
Etiketler : Kayserispor, Başakşehir, Paraguay, Adebayor, Spor

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