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Adalet Bakanlığı'nın yaptığı arabuluculuk sınavına 200 milletvekilinin de girdiği ortaya çıktı

Adelet Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıllarda başlattığı ve birçok tanıdık ismin de yaptığı arabuluculuk sınavına yaklaşın 22 bin lira maaş alan milletvekillerinin de girdiği ortaya çıktı.

02.12.2019 23:57 | Son Güncelleme: 03.12.2019 00:20

24 Kasım'da yapılan arabuluculuk sınavına, TBMM'de bulunan 200 milletvekili de katıldığı bildirilirken arabulucukluk sınavına milletvekillerinin girmesi ise kamuoyunda bazı tepkilere yol açtı.

Adalet Bakanlığı'nın arabuluculuk sınavına milletvekillerinin yanı Yargıtay daire başkanları, Danıştay daire başkanları, Anayasa Mahkemesi üyeleri, üniversitelerin hukuk fakültelerinden profesörler, Etik Kurulu üyeleri, arabuluculuk dersi veren doçentler, üniversite rektörleri, Adalet Bakanlığı'nda görevli müsteşar yardımcıları, daire başkanları ve genel müdürler de sınava girdi.

VEKİLLERİN SINAVA GİRMESİ TEPKİ ÇEKTİ

Ayrıca milletvekilerine yönelik tepkilerin başında istihdam sorunun olduğu Türkiye'de milletvekillerinin de arabuluculuk sınavına girmesi eleştiri konusu oldu.

VEKİL MAAŞI 22 BİN 20 LİRA

maaşları 2019 yılı için 22 bin 200 lira olarak belirlenmiştir. Emekli milletvekili maaşları ise 13 bin 410 liradır. Milletvekillerini en yüksek devlet memurlarıdır ve Ocak, Nisan, Haziran, Temmuz, Ekim ve Aralık aylarında birer aylık ikramiye verilmektedir

ARABULUCULUK NEDİR?

Arabuluculuk, hukuk sistemi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan bir "Alternatif uyuşmazlık çözümü" yöntemi olarak biliniyor.

Arabuluculuk, tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri bir uygulama olarak kanunlaştırıldı.

2019 YILI ARABULUCULUK ÜCRET TARİFESİ

Adalet Bakanlığı'nın yaptığı arabuluculuk sınavına 200 milletvekilinin de girdiği ortaya çıktı

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