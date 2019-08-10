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ADEM Beytüşşebap'ta kadınlar için ekmek kapısı oldu

ADEM Beytüşşebap'ta kadınlar için ekmek kapısı olduŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde açılan Aile Destek Merkezi (ADEM), yüzlerce genç kız için ekmek kapısı oldu.

10.08.2019 10:16
ADEM Beytüşşebap'ta kadınlar için ekmek kapısı oldu
ADEM Beytüşşebap'ta kadınlar için ekmek kapısı oldu
ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde açılan Aile Destek Merkezi (ADEM), yüzlerce genç kız için ekmek kapısı oldu. Kimi kızlar çeyizini hazırlarken kimisi de yaptığı ürünleri satarak aile geçimine katkıda bulunuyor.
Beytüşşebap ilçesinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Beytüşşebap Kaymakamlığının da destekleriyle açılan ADEM, yüzlerce genç kız için ekmek kapısı oldu. Çeyizini yapmak isteyen kızlar burada usta öğreticiler sayesinde dikiş nakış kursunda çalışıp kendi çeyizlerini yapmaya çalışırken, bazı ürünler de ıl sonu yapılan sergilerde tanıtılarak satışa çıkarılıyor. Beytüşşebap Kaymakamlığı kursiyerlerin ihtiyaçlarını karşılayarak kendi çeyizlerini yapmaları konusunda destek veriyor. Yarısını çeyize ayıran kursiyerler yarısını da satarak kurum için para topluyor.
Merkezlerinde 50'ye yakın kursiyerin olduğunu belirten ADEM Koordinatörü Sevilay Ataman, verdikleri hizmet nedeni ile çok mutlu olduklarını söyledi. Ataman, "Kurumumuzda bayanlara yönelik bir çalışma var. Burada çok güzel bir ortamda çalışıyoruz. İlçemiz malumunuz sosyal aktivite olmadığından kadınlarımıza destekler geliyor, bu desteklerle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Genç kızlar çeyizlerini burada yapıyor" dedi.
ADEM Beytüşşebap'ta kadınlar için ekmek kapısı oldu

Beytüşşebap, Şırnak, Genel

Kaynak: İHA

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